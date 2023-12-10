Доктор Рена Малік – ведуча ютуб-каналу і подкастерка, котра використовує свій досвід уролога і тазового хірурга, щоб розвіювати дезінформацію і допомагати людям мати здоровіше і приємніше сексуальне життя. У новому відео вона розглядає один з можливих способів подолання "розриву в оргазмі" в гетеросексуальних стосунках.

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Мовиться про варіанти, коли чоловік досягає кульмінації частіше, ніж жінка. Для цього вона проаналізувала медичні дослідження, присвячені сексуальним позиціям і жіночому задоволенню.

Останнє дослідження в цій галузі провели у Чеській Республіці за участю чоловіків і жінок, які в середньому займалися сексом близько одного разу на тиждень. Учасникам роздали схеми 13 різних статевих актів, які учасники оцінювали за шкалою від 1 до 4 з точки зору сексуального задоволення. Зауважимо, що не всі ці сексуальні дії передбачали проникнення статевого члена.

Найчастіше використовуваними позиціями для проникнення були віч-на-віч, з чоловіком або жінкою зверху, за ними йшов вхід ззаду, стоячи на колінах. Третина жінок у цьому дослідженні не досягли оргазму під час проникаючого сексу, можливо, через відсутність кліторальної стимуляції.



Ідеальні позиції, в яких стимулюється клітор / Фото gpointstudio

Жінки, які частіше відчували оргазм, були старшими, частіше займалися сексом і частіше використовували такі позиції: обличчям до обличчя з жінкою зверху, сидячи обличчям до обличчя, і рідше – ззаду на колінах.

Я думаю, що в цих позиціях жінки, як правило, мають можливість нахилитися таким чином, щоб забезпечити більше тертя клітора, як зовнішньо, так і внутрішньо, і таким чином досягти більшого задоволення,

– каже Малік.

Варто зазначити, однак, що особистий досвід сексу у всіх людей різний, і те, що спрацювало для учасників дослідження, може не обов'язково спрацювати для тебе і твоєї партнерки. Малік вважає, що гра та експерименти – найкращий спосіб підійти до цього питання.

Новизна сама по собі може посилити оргастичне задоволення, і це абсолютно правильно,

– каже вона.

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Експертка рекомендує спробувати різноманітність, різні речі у ваших стосунках і подивитися, що з цього вийде. Можливо, вам вдасться знайти позицію, яка вам дійсно сподобається, яку ви ніколи раніше не пробували, і це зробить зустрічі значно захопливішими та приємнішими.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.