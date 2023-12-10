Доктор Рена Малик – ведущая ютьюб-канала и подкастерша, использующая свой опыт уролога и тазового хирурга, чтобы развеивать дезинформацию и помогать людям иметь более здоровую и приятную сексуальную жизнь. В новом видео она рассматривает один из возможных способов преодоления "разрыва в оргазме" в гетеросексуальных отношениях.

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Речь идет о вариантах, когда мужчина достигает кульминации чаще, чем женщина. Для этого она проанализировала медицинские исследования, посвященные сексуальным позициям и женскому удовольствию.

Последнее исследование в этой области провели в Чешской Республике с участием мужчин и женщин, в среднем занимавшихся сексом около одного раза в неделю. Участникам раздали схемы 13 разных половых актов, которые участники оценивали по шкале от 1 до 4 с точки зрения сексуального удовольствия. Заметим, что не все эти сексуальные действия предполагали проникновение полового члена.

Чаще всего используемыми позициями для проникновения были лицом к лицу, с мужчиной или женщиной сверху, за ними шел вход сзади, стоя на коленях. Треть женщин в этом исследовании не достигли оргазма во время проникающего секса, возможно из-за отсутствия клиторальной стимуляции.



Идеальные позиции, в которых стимулируется клитор / Фото gpointstudio

Женщины, которые чаще испытывали оргазм, были старше, чаще занимались сексом и чаще использовали следующие позиции: лицом к лицу с женщиной сверху, сидя лицом к лицу, и реже – сзади на коленях.

Я думаю, что в этих позициях женщины, как правило, имеют возможность наклониться таким образом, чтобы обеспечить большее трение клитора, как внешне, так и внутренне, и таким образом достичь большего удовольствия,

– говорит Малик.

Следует отметить, однако, что личный опыт секса у всех людей разный, и то, что сработало для участников исследования, может не обязательно сработать для тебя и твоей партнерши. Малик считает, что игра и эксперименты – лучший способ подойти к этому вопросу.

Новизна сама по себе может усилить органическое удовольствие, и это совершенно правильно,

– говорит она.

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Эксперт рекомендует попробовать разнообразие, разные вещи в ваших отношениях и посмотреть, что из этого выйдет. Возможно, вам удастся найти позицию, которая вам действительно понравится, которую вы никогда раньше не пробовали, и это сделает встречи более увлекательными и приятными.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может служить основанием для установления диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужна установка диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.