Разом зі Стівом Возняком Джобс визначив свої цілі та почав розвиватися, роблячи маленькі та великі кроки, щоб досягти своєї мрії та досягти вершини свого розуму, і врешті-решт йому це вдалося, і те, що він створив, сьогодні є однією з найуспішніших компаній у світі – Apple.

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Що ти повинен знати, так це те, що це не було справою везіння, і успіх не стався просто так, тому що це були 70-ті роки, і не було нічого подібного до того, що він хотів створити. Стів Джобс знав, що він хоче створити, і знав, що для цього йому доведеться багато працювати, і на цьому шляху він розробив необхідні інструменти і дізнався багато важливих речей.

Тоді Джобс вирішив почати ділитися своєю мудрістю зі світом, щоб залишити іншим хитрощі, з якими вони теж зможуть досягти тих цілей, які ставлять перед собою.

1. Роби те, що любиш

Одна з найважливіших порад, яку дав Джобс, – намагатися робити те, що ти любиш. Коли ти любиш те, що робиш, і отримуєш від цього задоволення, робота не здається тобі роботою, ти можеш залишатися вмотивованим навіть у важкі часи, і у тебе більше шансів піднятися після падіння і продовжити боротьбу.

Ти проведеш на роботі більшу частину свого життя, і саме тому варто шукати те, що ти дійсно любиш. Джобс казав, що пристрасть до своєї роботи є важливим елементом успіху.

2. Ніколи не припиняй розвиватися і вчитися

Закінчення коледжу не означало, що Джобс перестав шукати, читати і хотіти вчитися новому. Насправді і він, і Білл Гейтс зберегли студентський менталітет, навчаючись у людей, які перетинали їхні шляхи, у їхніх команд, з книг, які вони читали, і багато чого іншого.

Бути відкритим до навчання та визнавати, що ти не знаєш усього, дуже важливо, оскільки це не дає нам застаріти або стати застарілими.

3. Надавай повноваження та цінуй свою команду

Згідно з INC.com, Джобс мав "інтрапренерську" філософію, яка полягає в тому, що він допомагав своїй команді мати підприємницьке мислення в компанії, де вони мають можливість ухвалювати рішення, пропонувати щось і навіть ризикувати, щоб вони відчували себе більш відданими успіху проєктів і усвідомлювали, що їхній внесок також важливий, що також породжує лояльність і кращу робочу атмосферу.

Ніхто не може досягти успіху наодинці, тому, окрім оточення себе правильними людьми, ти повинен давати цим людям можливість робити свій внесок і змінювати світ на краще, щоб ти також міг вчитися у них. І мова йде не лише про розширення можливостей, а й про те, щоб вони відчували, що їх цінують, поважають і до них прислухаються.



Цінуй свою команду, з якою працюєш / Фото senivpetro

4. Довіряй собі та ризикуй

Джобс ризикнув кинути університет, щоб заснувати власну компанію, і це принесло йому найкращі результати.

Не все повинно бути в такому масштабі, але дуже важливо, щоб ти довіряв собі, своїй інтуїції та своїм ідеям, і щоб ти наважився довести їх до кінця. Багато проєктів не мають успіху, тому що вони ніколи не злітають, вони залишаються тільки на папері, або через брак впевненості, або через страх, тому ти повинен змінити свій менталітет і наважитися на ці стрибки віри і боротися за те, чого ти хочеш.

Ти також повинен перестати слухати зовнішніх критиків, особливо якщо вони не є конструктивними, і не дозволяти голосам інших людей бути перешкодою або причиною не починати.

5. Не витрачай час даремно

Джобс казав, що час обмежений, і тому ми повинні використовувати його по максимуму, а щоб використовувати його по максимуму, ми повинні перестати хотіти йти шляхом інших або пристосовуватися до того, чого хоче від нас світ.

Ми не повинні витрачати час на те, щоб бути тим, ким ми не є, або робити те, чого не хочемо, або те, що нам не подобається. А навпаки, ми повинні користуватися можливостями, які з'являються, і не залишати важливі справи на інший день.

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Скористайся цими порадами. Нехай вони допоможуть тобі ставати кращою версією себе вчорашнього. Навчайся, удосконалюйся та працюй у команді. Роби все для того, щоб досягнути бажаних результатів.