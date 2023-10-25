Вместе со Стивом Возняком Джобс определил свои цели и начал развиваться, делая маленькие и большие шаги, чтобы добиться своей мечты и достичь вершины своего ума, и в конце концов ему это удалось, и то, что он создал, сегодня является одной из самых успешных компаний в мире – Apple.

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Что ты должен знать, так это то, что это не было делом везения, и успех не произошел просто так, потому что это были 70-е годы, и не было ничего подобного тому, что он хотел создать. Стив Джобс знал, что он хочет создать, и знал, что ему придется много работать, и на этом пути он разработал необходимые инструменты и узнал много важных вещей.

Тогда Джобс решил начать делиться своей мудростью с миром, чтобы оставить другим уловки, с которыми они тоже смогут достичь тех целей, которые ставят перед собой.

1. Делай то, что любишь

Один из важнейших советов, который дал Джобс, – пытаться делать то, что ты любишь. Когда ты любишь то, что делаешь и получаешь от этого удовольствие, работа не кажется тебе работой, ты можешь оставаться мотивированной даже в трудные времена, и у тебя больше шансов подняться после падения и продолжить борьбу.

Ты проведешь на работе большую часть своей жизни, и именно поэтому следует искать то, что ты действительно любишь. Джобс говорил, что страсть к своей работе является важнейшим элементом успеха.

2. Никогда не прекращай развиваться и учиться

Окончание колледжа не означало, что Джобс перестал искать, читать и хотеть учиться новому. На самом деле и он, и Билл Гейтс сохранили студенческий менталитет, обучаясь у людей, которые пересекали их пути, у их команд, из читаемых книг и многое другое.

Быть открытым для обучения и признавать, что ты не знаешь всего, очень важно, поскольку это не дает нам устареть или стать устаревшими.

3. Давай полномочия и цени свою команду

Согласно INC.com, Джобс обладал "интрапренерской" философией, которая заключается в том, что он помогал своей команде иметь предпринимательское мышление в компании, где они имеют возможность принимать решения, предлагать что-то и даже рисковать, чтобы они чувствовали себя более преданными успеху проектов и отдавали себе отчет, что их вклад также важен, что также порождает лояльность и лучшую рабочую атмосферу.

Никто не может добиться успеха наедине, поэтому, кроме окружения себя правильными людьми, ты должен давать этим людям возможность вносить свой вклад и изменять мир к лучшему, чтобы ты тоже мог учиться у них. И речь идет не только о расширении возможностей, но и о том, чтобы они чувствовали, что их ценят, уважают и к ним прислушиваются.



Цени свою команду, с которой работаешь / Фото senivpetro

4. Доверяй себе и рискуй

Джобс рискнул бросить университет, чтобы основать собственную компанию, и это принесло ему самые лучшие результаты.

Не все должно быть в таком масштабе, но очень важно, чтобы ты доверял себе, своей интуиции и своим идеям и чтобы ты решился довести их до конца. Многие проекты не имеют успеха, потому что они никогда не взлетают, они остаются только на бумаге, либо за неимением уверенности, либо из-за страха, поэтому ты должен изменить свой менталитет и решиться на эти прыжки веры и бороться за то, чего ты хочешь.

Ты тоже должен перестать слушать внешних критиков, особенно если они не конструктивны, и не позволять голосам других людей быть препятствием или причиной не начинать.

5. Не трать время зря

Джобс говорил, что время ограничено, и поэтому мы должны использовать его по максимуму, а чтобы использовать его по максимуму, мы должны перестать хотеть идти по пути других или приспосабливаться к тому, чего хочет от нас мир.

Мы не должны тратить время на то, чтобы быть тем, кем мы не являемся, либо делать то, чего не хотим, либо то, что нам не нравится. А наоборот, мы должны пользоваться появляющимися возможностями и не оставлять важные дела на другой день.

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Воспользуйся этими советами. Пусть они помогут тебе становиться лучшей версией себя вчерашнего. Учись, совершенствуйся и работай в команде. Делай все для того, чтобы добиться желаемых результатов.