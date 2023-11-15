Це означає, що успіху, як і те, що його бачать по-різному, можна досягти різними способами і з різними підходами, якщо ти знайдеш те, що мотивує тебе прагнути до нього і робити все можливе, щоб досягти того, що ти поставив собі за мету.

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Експерти зазначають, що для досягнення успіху необхідно мати хороший емоційний інтелект, оскільки він допомагає нам контролювати свої емоції, справлятися з ними і використовувати їх як відправну точку для збереження мотивації та рішучості. Емоційний інтелект дозволяє нам вчитися на помилках, невдачах, розчаруваннях і навіть виснаженні, так що навіть емоції, які вважаються негативними, можуть бути частиною процесу.

За даними Psychology Today, існує 12 емоцій, які асоціюються з успіхом, і серед них є 6, які є великими рушіями боротьби за успіх, і про це говорять кілька досліджень, які вивчали, які саме фактори спонукають нас продовжувати працювати над тим, чого ми хочемо.

Крістофер Бергланд, спортсмен і популяризатор оптимізації роботи мозку, написав у Psychology Today, що згідно з дослідженням Техаського університету A&M, гнів і лють можуть допомогти в досягненні цілей, але це не єдине дослідження, яке розповідає про емоції, що можуть бути важливою частиною успіху.



Дослідження кажуть, що гнів і лють можуть допомогти досягнути цілей / Фото wayhomestudio

Бергланд каже, що існує також дослідження, проведене в Ессексі, яке говорить про так звані "емоції успіху", де згадуються 12 емоцій, від позитивних до негативних, які також керують нами, але серед них є лише 6, які були визначені як набагато кращі варіанти для досягнення успіху. Мовиться про такі емоції:

Надія

Гнів

Задоволення

Тривога (страх сцени)

Гордість

Сором

Ми виявили, що такі почуття, як тривога і гнів, іноді можуть мотивувати нас більше, ніж задоволення чи розслаблення. Однак, попри те, що вони заряджають енергією, (негативні емоції – Men 24) можуть спричинити довготривале зниження продуктивності. Загалом, надія – це найкращий і найздоровіший спосіб досягти успіху і сприяти довгостроковому щастю,

– йдеться в заяві, яку цитує Бергланд про дослідження.

Експерт каже, що ми не повинні покладатися винятково на негативні емоції, щоб мотивувати себе до успіху, оскільки це може викликати деякі проблеми з психічним здоров'ям (гнів, наприклад, збільшує стрес і ви навіть можете мати проблеми зі шлунком). Тому найкращим варіантом є поєднання хороших і поганих речей, щоб ми не жили в стресі в процесі досягнення успіху, але також могли насолоджуватися ним і знаходити позитивні речі, якими можна навіть поділитися з іншими або використовувати як точки навчання і зростання.



Але варто також додавати позитивних емоцій / Фото krakenimages.com

Пам'ятай, що невеликий стрес може бути корисним, але занадто великий стрес може спричинити всілякі проблеми, тому нам потрібно знайти баланс між хорошими і поганими емоціями, а також розвивати інструменти емоційного інтелекту, щоб краще справлятися з ними і використовувати їх на свою користь.

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Тож не варто шукати мотивації лише в тому, що тебе злить, оскільки це працює краще в короткостроковій перспективі. Натомість позитивні емоції – найкращий варіант, якщо ти розраховуєш на довгострокову перспективу.