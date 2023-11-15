Это означает, что успеха, как и то, что его видят по-разному, можно добиться разными способами и с разными подходами, если ты найдешь то, что мотивирует тебя стремиться к нему и делать все возможное, чтобы добиться того, что ты поставил себе цель.

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Эксперты отмечают, что для достижения успеха необходимо иметь хороший эмоциональный интеллект, поскольку он помогает нам контролировать свои эмоции, справляться с ними и использовать их в качестве отправной точки для сохранения мотивации и решительности. Эмоциональный интеллект позволяет нам учиться на ошибках, неудачах, разочарованиях и даже истощении, так что даже считающиеся негативными эмоции могут быть частью процесса.

По данным Psychology Today, существует 12 эмоций, которые ассоциируются с успехом, и среди них есть 6, которые являются большими двигателями борьбы за успех, и об этом говорят несколько исследований, которые изучали, какие факторы побуждают нас продолжать работать над тем, чего мы хотим.

Кристофер Бергланд, спортсмен и популяризатор оптимизации работы мозга, написал в Psychology Today, что согласно исследованию Техасского университета A&M, гнев и ярость могут помочь в достижении целей, но это не единственное исследование, рассказывающее об эмоциях, которые могут быть важной частью успеха.



Исследования говорят, что гнев и ярость могут помочь достичь целей / Фото wayhomestudio

Бергланд говорит, что существует также исследование, проведенное в Эссексе, которое говорит о так называемых "эмоциях успеха", где упоминаются 12 эмоций, от положительных до негативных, которые также управляют нами, но среди них есть только 6, которые были определены как гораздо лучше варианты для достижения успеха. Речь идет о таких эмоциях:

Надежда

Гнев

Удовольствие

Тревога (страх сцены)

Гордость

Стыд

Мы обнаружили, что такие чувства, как тревога и гнев, иногда могут мотивировать нас больше, чем удовольствие или расслабление. Однако, несмотря на то, что они заряжают энергией, (отрицательные эмоции – Men 24) могут вызвать длительное снижение производительности. В общем, надежда – это лучший и здоровый способ добиться успеха и способствовать долгосрочному счастью,

– говорится в заявлении, которое цитирует Бергланд об исследовании.

Эксперт говорит, что мы не должны полагаться исключительно на негативные эмоции, чтобы мотивировать себя к успеху, поскольку это может вызвать некоторые проблемы с психическим здоровьем (гнев, например, увеличивает стресс и вы даже можете испытывать проблемы с желудком). Поэтому наилучшим вариантом является сочетание хороших и плохих вещей, чтобы мы не жили в стрессе в процессе достижения успеха, но также могли наслаждаться им и находить положительные вещи, которыми можно даже поделиться с другими или использоваться как точки обучения и роста.



Но стоит также добавлять положительные эмоции / Фото krakenimages.com

Помни, что небольшой стресс может быть полезным, но слишком большой стресс может повлечь за собой всевозможные проблемы, поэтому нам нужно найти баланс между хорошими и плохими эмоциями, а также развивать инструменты эмоционального интеллекта, чтобы лучше справляться с ними и использовать их в свою пользу.

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Так что не стоит искать мотивации лишь в том, что тебя злит, поскольку это работает лучше в краткосрочной перспективе. Положительные эмоции – лучший вариант, если ты рассчитываешь на долгосрочную перспективу.