Тренуванням у форматі Табата поділився фітнес-тренер Саван. Його особливість полягає в тому, що для виконання вправ тобі не потрібно жодного інвентаря. Тож займатися своїм тілом можна як вдома, так і у тренажерному залі!

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Підійміть спеку у середу з допомогою цього тренування Табата, натхненного пресом. Переконайтеся, що ви зосереджені на своїх повтореннях, а не на годиннику,
– каже тренер.

Ми ж не втомлюємося нагадати про важливість розминки. Вона дозволяє не лише розігріти м'язи, а й уникнути травматизму. Останній, якщо ти не забув, може поставити на паузу роботу над тілом твоєї мрії.

Як накачати сильний прес

Блок 1:

  • Велосипедист з підйомом руки і ноги (20 секунд вправи і 10 секунд відпочинку)
  • Зворотне відтискання (20 секунд вправи і 10 секунд відпочинку)

Блок 2:

  • Скручування метелика (20 секунд вправи і 10 секунд відпочинку)
  • Відтискання у шахматному порядку (20 секунд вправи і 10 секунд відпочинку)

Блок 3:

  • Зворотні скручування (20 секунд вправи і 10 секунд відпочинку)
  • Алмазні підйоми ніг (20 секунд вправи і 10 секунд відпочинку)

Блок 4:

  • Утримування пластини (20 секунд вправи і 10 секунд відпочинку)
  • Відтискання з затримкою (20 секунд вправи і 10 секунд відпочинку)

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

Як це працює

Чергуй дві вправи у кожному блоці Табата. Виконуй перший рух протягом 20 секунд, після цього 10 секунд відпочивай, а потім переходь до наступної вправи у блоці.

Загалом тренер рекомендує виконати 4 раунди кожного блоку Табата поспіль. Після першого блоку відпочивай 60 секунд, а потім переходь до наступного і так далі.

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Спробуй виконати це тренування. Воно не лише допоможе прокачати м'язи преса, а й тримати усе своє тіло у тонусі. Тож гайда ставати кращою версією себе вчорашнього разом з Men 24!

Це цікаво – Як привести себе у форму – дивися відео:

Текст публікації Савана

Підійміть спеку у середу за допомогою цього тренування Табата, натхненного пресом. Переконайтеся, що ви зосереджені на своїх повтореннях, а не на часі.

Блок 1:

1. Слідування за велосипедом
2. Зворотні відтискання

Блок 2:

1. Скручування метелика
2. Відтискання у шаховому порядку

Блок 3:

1. Зворотні скручування
2. Алмазні підйоми ніг

Блок 4:

1. Утримання пластини
2. Відтискання із затримкою

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ: Чергуйте дві вправи в кожному блоці Табата. Виконуйте перший рух протягом 20 секунд, потім 10 секунд відпочивайте перед тим, як перейти до другої вправи у тому ж блоці Табата. Виконайте 4 раунди кожного блоку Табата поспіль, а потім дайте 60 секунд відпочити, перш ніж переходити до наступного блоку.