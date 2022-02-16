Тренировкой в ​​формате Табата поделился фитнес-тренер Саван. Ее особенность состоит в том, что для выполнения упражнений тебе не нужно ни одного инвентаря. Так что заниматься своим телом можно как дома, так и в тренажерном зале!

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Поднимите жару в среду с помощью этой тренировки Табата, вдохновленной прессом. Убедитесь, что вы сосредоточены на своих повторениях, а не на времени,

– говорит тренер.

Мы же не устаем напомнить о важности разминки. Она позволяет не только разогреть мышцы, но и избежать травматизма. Последний, если не забыл, может поставить на паузу работу над телом твоей мечты.

Как накачать сильный пресс

Блок 1:

Велосипедист с подъемом руки и ноги (20 секунд упражнения и 10 секунд отдыха)

Обратное отжимание (20 секунд упражнения и 10 секунд отдыха)

Блок 2:

Скручивание бабочки (20 секунд упражнения и 10 секунд отдыха)

Отжимания в шахматном порядке (20 секунд упражнения и 10 секунд отдыха)

Блок 3:

Обратные скручивания (20 секунд упражнения и 10 секунд отдыха)

Алмазные подъемы ног (20 секунд упражнения и 10 секунд отдыха)

Блок 4:

Удержание пластины (20 секунд упражнения и 10 секунд отдыха)

Отжимание с задержкой (20 секунд упражнения и 10 секунд отдыха)

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

Как это работает Чередуй два упражнения в каждом блоке Табата. Выполняй первое движение в течение 20 секунд, после этого 10 секунд отдыхай, а затем переходи к следующему упражнению в блоке.

В общей сложности тренер рекомендует выполнить 4 раунда каждого блока Табата подряд. После первого блока отдыхай 60 секунд, а затем переходи к следующему и так далее.

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Попробуй выполнить эту тренировку. Она поможет не только прокачать мышцы пресса, но и держать все свое тело в тонусе. Так что гайда становиться лучшей версией себя вчерашнего вместе с Men 24!

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Текст публикации Савана

Поднимите жару в среду с помощью этой тренировки Табата, вдохновленной прессом. Убедитесь, что вы сосредоточены на своих повторениях, а не на времени.

Блок 1:

1. Следование за велосипедом

2. Обратные отжимания

Блок 2:

1. Скручивание бабочки

2. Отжимание в шахматном порядке

Блок 3:

1. Обратные скручивания

2. Алмазные подъемы ног

Блок 4:

1. Удержание пластины

2. Отжимание с задержкой