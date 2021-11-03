Як ефективно накачати верхню частину тіла: комплекс вправ з власною вагою
Джерело:інстаграм Ніка Волкера
Ми не втомлюємося нагадувати про те, що для роботи над власним тілом не завжди потрібно навідуватися до тренажерного залу. Можна, наприклад, взяти на озброєння цей простий, але водночас вибуховий комплекс вправ. З його допомогою можна ефективно накачати верхню частину тіла. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього разом з Men 24!
Комплексом вправ поділився танцюючий фітнес-тренер Нік Волкер. Для їх виконання тобі не потрібен жодний інвентар. Лише хороший настрій, зручний одяг і взуття, а також бажання працювати над собою.
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"Ось пікантне тренування для твоїх грудей / плечей / трицепсів / кора. Увага: весь час тримай стегна перпендикулярно до землі, щоб м'язи кора залишалися в дії", – рекомендує тренер.
Ми ж нагадуємо, що надзвичайно важливо розігрітися перед тренуванням. Це не лише дозволить мінімізувати ризики травматизму, а й позитивно вплине на результати.
Як накачати верхню частину тіла – вибухове тренування
- Відтискання з підйомом
- Відтискання на похилій лаві з дотиками до плечей
- Зворотні відтискання на похилій лаві (обличчям донизу)
Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:
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Ці вправи можна виконувати окремо, як суперсет, а також додати до свого звичного розпорядку тренувань. У другому сценарії це дозволить урізноманітнити рутину побудови тіла власної мрії.
Текст публікації Ніка Волкера
Прокачуємо верхню частину тіла!
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Ось пікантне тренування для твоїх грудей / плечей / трицепсів / кора. Увага: весь час тримай стегна перпендикулярно до землі, щоб м'язи кора залишалися в дії.
Відтискання з підйомом
Відтискання на похилій лаві з дотиками до плечей
Зворотні відтискання на похилій лаві
Останній слайд – якщо ти тут новачок, важливо не забувати веселитися. Фітнес не повинен бути лякаючим. Насолоджуйся собою та насолоджуйся процесом!