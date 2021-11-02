Цими вправами поділився тренер Деніел Ентоні. Гарантуємо, тобі сподобаються результати, які не змусять на себе довго чекати.
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"Привіт, хлопці. Ось тренування для плечей, яке варто спробувати у тренажерному залі. Це тренування дозволить тобі стати сильнішим і, зрештою, набрати більше м'язової маси", – зауважив Деніел.
Перед тренуванням не забувай розігрітися. Це надзвичайно важливо, щоб уникнути травматизму та дискомфорту.
Як накачати сильні плечі – комплекс вправ
- Горизонтальні підйоми гантелей вбік стоячи – 3 підходи по 10 повторень
- Підйом гантелі на передню частину тіла – 3 підходи по 8 повторень
- Почерговий жим Арнольда – 3 підходи по 8 повторень (на кожне плече)
- Тяга гантель до грудей – 3 підходи по 10 повторень (на кожне плече)
- Тяга гантелей на похилій лаві – 3 підходи по 12 повторень
- Махи назад з гантелями на похилій лаві – 3 підходи по 12 повторень
Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:
Спробуй і ти цей комплекс вправ. З його допомогою у тебе будуть значно вищі шанси побудувати широкі та сильні м'язи плечей. А ще не забувай про відпочинок і збалансований раціон. Без цих складових повноцінна робота над своїм тілом неможлива.
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Текст публікації Деніела Ентоні
Привіт, хлопці! Ось тренування для плечей, яке варто спробувати у тренажерному залі. Це тренування дозволить вам стати сильнішим і, зрештою, набрати більше м'язової маси.
ПОДІЛИТИСЯ і ЗБЕРЕГТИ. Дивіться повну інформацію про тренування нижче.
Горизонтальні підйоми гантелей вбік стоячи – 3 підходи по 10 повторень
Підйом гантелі на передню частину тіла – 3 підходи по 8 повторень
Почерговий жим Арнольда – 3 підходи по 8 повторень (на кожне плече)
Тяга гантель до грудей – 3 підходи по 10 повторень (на кожне плече)
Тяга гантелей на похилій лаві – 3 підходи по 12 повторень
Махи назад з гантелями на похилій лаві – 3 підходи по 12 повторень
Ось вам, хлопці, приголомшливе тренування плечей, яке варто спробувати. Дайте мені знати, якщо у вас виникнуть будь-які питання з тренування. Поділіться та збережіть це тренування, якщо вам чи вашому другу потрібна допомога у нарощуванні м'язів.
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