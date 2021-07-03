Випадків може бути багато. Та у всіх один результат – треба сушити взуття. Бо у вологому ходити не тільки незручно – воно може видавати поганий запах, а в підсумку зіпсуватися.

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Так от, висушити взуття можна доволі швидко, і вже наступного дня взути цю ж пару!

Як швидко й ефективно висушити мокре взуття

Якщо ти не вдома, а десь на природі:

У процесі сушіння взуття дуже допоможуть нагріті камені. Нагріті або від сонця, або – у похідному багатті (тільки нагріті, а не розпечені – розпеченими взуття можна просто добити).

Якщо ти вдома:

Б'ємося об заклад, ти б кинув взуття у сушарку або поставив би його біля печі? Так, дійсно, для деяких видів взуття це працює. Але краще цього таки не робити, бо... Так, бо взуття можна пошкодити і, знову ж таки, добити.



Намочив взуття? Не біда – є спосіб швидко його висушити / Фото unsplash

Що робити, щоб ефективно висушити взуття, і при цьому йому не нашкодити

Ось дуже хороша і проста техніка:

Витерти рушником зовні. А потім вставити рушник усередину – і міцно стиснути взуття руками. Так рушник вбере зайву воду. Потім взяти газету або цупкий туалетний папір чи паперові рушники. Згорнути з паперу кульки, і – тісно напакувати ними мокре взуття. Саме тісно – "начинка" взуття має бути твердою.

Ось і все – далі папір буде витягувати вологу в себе.

Якщо взуття ну дуже мокре – кульки доведеться кілька разів замінити.

Але у будь-якому випадку весь процес до повного висушування навряд чи займе більше за 8 годин.

А, і не забудь перед застосуванням цієї схеми витягнути з взуття устілки. Звісно, якщо їх виймання у твоїй парі передбачене.

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