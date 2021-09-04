Як у космосі горить вогонь та інші дивовижі, про які ти точно не знав – а дарма

Як поводяться бактерії та квіти у космосі – ти вже знаєш. Але ми маємо для тебе ще кілька цікавинок, гідних до прочитання.

Наприклад, про космічне сміття. Про людське серце і мозок. Що з ними відбувається у космосі – читай нижче.

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У космосі є дуже багато сміття

Пів мільйона – саме стільки одиниць космічного сміття обертається навколо Землі, і це тільки ті, за якими стежать дослідники.

Це сміття летить зі швидкістю 27 тисяч 359 кілометрів на годину, а отже – серйозно загрожує космічним кораблям та супутникам.

Звідки воно взялося? Здебільшого, це залишки від попередніх людських місій у космосі...

У космосі вогонь поводиться інакше

За нульової гравітації гаряче повітря розширюється, але не рухається вгору, як на Землі.

Тому полум'я має форму купола, не мерехтить і рухається дуже повільно, наче у кліпі слоу-мо.

Зате у космосі все горить довше.



У космосі все інакше, і не тільки для людей / Фото unsplash

У космосі людське серце стає меншим

Близька до нуля гравітація змушує м’язи втрачати масу, а серед них і серцевий м'яз. А ще й саме серце працює у космосі не так важко, як на Землі.

Тобто, космонавти повинні постійно робити низку вправ, щоб м'язи не атрофувалися, і для серця такі вправи також є.

На щастя, вчені не виявили довгострокових наслідків від зменшення серця у польотах – на Землі воно повертається до норми.

У космосі змінюється мозок

Сірої речовини стає менше, а відповідальні за рух ніг ділянки стають більшими. От таких впливів, окрім усього іншого, зазнають космонавти.

Бонусна дивинка: велетенська червона пляма на Юпітері, яку астрономи бачать вже понад 300 років – це ураган. У його вирі помістяться дві планети на кшталт Землі, а вітер там дме зі швидкістю понад 600 кілометрів на годину.

Зауважимо, щоЇї офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.

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