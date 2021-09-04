Наприклад, про космічне сміття. Про людське серце і мозок. Що з ними відбувається у космосі – читай нижче.
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У космосі є дуже багато сміття
Пів мільйона – саме стільки одиниць космічного сміття обертається навколо Землі, і це тільки ті, за якими стежать дослідники.
- Це сміття летить зі швидкістю 27 тисяч 359 кілометрів на годину, а отже – серйозно загрожує космічним кораблям та супутникам.
- Звідки воно взялося? Здебільшого, це залишки від попередніх людських місій у космосі...
У космосі вогонь поводиться інакше
За нульової гравітації гаряче повітря розширюється, але не рухається вгору, як на Землі.
- Тому полум'я має форму купола, не мерехтить і рухається дуже повільно, наче у кліпі слоу-мо.
- Зате у космосі все горить довше.
У космосі все інакше, і не тільки для людей / Фото unsplash
У космосі людське серце стає меншим
Близька до нуля гравітація змушує м’язи втрачати масу, а серед них і серцевий м'яз. А ще й саме серце працює у космосі не так важко, як на Землі.
- Тобто, космонавти повинні постійно робити низку вправ, щоб м'язи не атрофувалися, і для серця такі вправи також є.
- На щастя, вчені не виявили довгострокових наслідків від зменшення серця у польотах – на Землі воно повертається до норми.
У космосі змінюється мозок
Сірої речовини стає менше, а відповідальні за рух ніг ділянки стають більшими. От таких впливів, окрім усього іншого, зазнають космонавти.
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