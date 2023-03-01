Усе залежить від підходу, який ти обереш ще ДО того, як сядеш у крісло. Далі читай на Men 24 десять способів розв'язати цю проблему й отримати чудову стрижку.

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Почни з форми обличчя

Навіть якщо двоє чоловіків мають абсолютно однакову текстуру, густоту і довжину волосся, вони не будуть носити ідентичну зачіску в однаковий спосіб. Тут впливають й інші фактори, як-от симетрія обличчя і голови. Ти не можеш змінити риси обличчя (ну, пластику не враховуємо), але можеш звернути увагу на структуру обличчя і вибрати зачіску, яка пасуватиме саме твоїй конкретній формі. Загальний принцип у тому, щоб стригти по лініях рис обличчя, аби загальний ефект був гармонійним. Додай трохи кутів круглому обличчю або трохи округли квадратне чи витягнуте обличчя.

Копіюй знаменитостей, але будь реалістом

Твоя текстура, довжина, густота і лінія росту волосся – це основні змінні, які визначають типи зачісок, які ти можеш створити (хоча вони нічого не говорять про те, що тобі дійсно пасуватиме). Тому, якщо плануєш показати перукареві еталонне фото (як-от якоїсь знаменитості, зачіску якої ти хочеш повторити на собі), знай, що тобі доведеться адаптувати свої очікування до змінних відмінностей, які ти маєш від хлопця на фото.

Проси перукаря про зміни

А краще не просто показувати фото барберу і говорити: "Я хочу цю стрижку". Краще запитати його думку – про те, як зачіску варто змінити, виходячи з твоїх конкретних змінних (густоти, текстури й довжини, а також форми обличчя і лінії росту волосся). Твій барбер пояснить свій план, а ти висловиш свої зауваження щодо того, що тобі подобається і що не подобається в запропонованому. І перш ніж почати переконайся, що у вас обох однакові очікування. Якщо вже геть не зійтися в думках, можна ввічливо встати з крісла до початку стрижки, залишивши чайові.



Важливо підбирати стрижку під свою форму обличчя / Фото senivpetro@freepik

Подумай, як укласти зачіску

Можливо, ти звик укладати волосся за допомогою конкретного засобу, а нова зачіска вимагає іншого. Так не зациклюйся – бо чому б не спробувати новий засіб для волосся, перш ніж відмовлятися від стрижки, яка його потребуватиме. Мати у своєму арсеналі різноманітні перукарські засоби – завжди чудова ідея, адже різні випадки можуть вимагати різних проявів твоєї індивідуальності.

Візьми до уваги волосся на обличчі

Говорячи про зачіски, які підкреслюють форму обличчя і відповідають індивідуальним особливостям, не можна ігнорувати волосся на обличчі. Борода і вуса є важливою частиною зовнішнього вигляду. Ти завжди почуватимешся краще, якщо волосся на обличчі підкреслюватиме форму обличчя і працюватиме з твоєю стрижкою, а не проти неї. Тож нехай барбер враховує це, а також твої плани щось змінити в бороді та вусах, щоб ці зміни пасували новій зачісці.

Покращуй догляд за волоссям

Здорове волосся завжди буде працювати краще, ніж сухе чи посічене. Доглядаючи, ніколи не перемивай волосся, так ти забезпечиш собі постійний чудовий вигляд в обраному стилі. Також стрижка потребує додаткового живлення – правильного кондиціонера для твого типу волосся, чергування сухого миття з вологим, застосування масок для волосся тощо. Чи ти будеш ти використовувати все це? Звісно, ні. Але бодай кондиціонер купи!

Враховуй спеціалізацію перукарні

Найталановитіший перукар у світі може виявитися не найкращою кандидатурою для виконання потрібної тобі стрижки або зачіски. Треба вибрати професіонала, який має практику роботи з твоїми конкретними параметрами.



Догляд за волоссям також необхідний, аби завжди мати чудовий вигляд / Фото senivpetro@freepik

Враховуй свій вік

Якщо випадіння волосся і рельєфна лінія росту починають загрожувати з віком твоїй улюбленій стрижці, то потрібно визначитися: чи будеш ти приймати все як є, чи хочеш протистояти випадінню волосся з усіх сил. Обидва варіанти гідні поваги. Та хай там як, а дотримуватися однієї й тієї ж зачіски роками не завжди правильно.

Стеж за трендами

Яким би не був тренд, дай перукареві пільговий період, щоб він міг отримати хорошу вибірку на відгуках інших клієнтів, перш ніж зробить те ж саме для тебе. Думки інших людей допоможуть найкращим чином модифікувати трендову зачіску під себе. Окрім того, тренд може дуже швидко застаріти – і ти будеш радий, що не зробив нову зачіску поспішно. Так, модні стилі – це часто лотерея.

Май план на випадок непередбачених обставин

Уявімо, що ти зважився на авантюру – наприклад, спробував новітній тренд і зненавидів його. Або, можливо, твій постійний барбер пішов у відпустку, а його заміна не має таких же дбайливих рук. Тож завжди корисно мати запасний план. Найочевидніший з них – поголити голову. Короткі зачіски можна відновити за допомогою повторної стрижки. Та якщо твоє волосся довге, може, розумно буде уникати експериментальних зачісок. Або спробувати рестайлінг – пофарбувати, знебарвити волосся тощо.