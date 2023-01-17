Наполегливо працювати та докладати максимум зусиль, звісно, доведеться у будь-якому разі. Та тут проблеми немає. Натомість вона в іншому: дістатися туди, куди ти хочеш, іноді може здаватися неможливим завданням.

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У мережі є багато фахових порад та підказок, які допомогли їхнім авторам просуватися й розвиватися у своїх сферах.

Здебільшого все зводиться до зосередження, створення планів та стратегій, розподілу крупних завдань на дрібні, які легше виконувати тощо. Радять також запобігати стресу, тривоги, вигоранню.

Це все у тих чи інших випадках працює. Що ж можна зробити більше, щоб рости? Маємо і ми кілька підказок – завдяки статті Себастьяна Салікру у Psychology Today.

Не чіпляйся за цілі інших

Формувати свої цілі треба так, щоб відштовхуватися від власних планів, власної ефективності, особистого досвіду, темпу роботи, здібностей тощо. Зрозуміло ж, що не всі підуть одним шляхом або хочуть того ж самого – тож і ти не став собі цілей за зразком інших.

Ще важливо, щоб твої цілі не були надто розмитими або відкритими. Простеж, щоб у твоєму плані були максимально конкретні пункти.

Спостерігай за собою

Завжди відстежуй свій прогрес та досягнення. І разом із цим не оминай помилки, щоб далі мати змогу визначати сфери, де є потенціал для покращення. Вивчай уважніше уроки, після яких ти продовжуватимеш розвиватися.

У практичному розрізі – можеш мати щоденник, календар чи список справ, які будеш викреслювати за фактом виконання. Важливо, щоб усі ці справи були тобі зрозумілими та не викликали сумнівів у пріоритетності.



Дотримання кількох порад сприятиме досягненню твоїх цілей / Фото senivpetro@freepik

Винагороджуй себе

Ні, не треба влаштовувати вечірку кожного разу, коли ти завершуєш завдання. Але важливо визнавати та відзначати досягнення, щоб підтримувати мотивацію та бажання продовжувати рости.

Подякою собі може бути й дрібниця – улюблена кава, страва, перегляд серіалу. Це просто має бути те, що тобі подобається (щоб і далі ти асоціював роботу з чимось хорошим і завжди прагнув зробити більше).

Використовуй 4 відра

Цей трюк описав якось Білл Гейтс. Візьми 4 відра (фізичних або уявних), де кожне наступне буде менш важливим, ніж попереднє. Ідея в тому, щоб розподіляти свої завдання: найважливіші – в перше відро, менш важливі у друге і так далі.

Після цього ти маєш спочатку закінчити все з першого відра, і лише коли вичерпаєш всі, можеш переходити до наступного. Це допоможе тобі бути організованішим, краще керувати нерозв'язаними питаннями та розуміти пріоритети.