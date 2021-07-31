Як люди поводяться в громадських місцях: упізнай себе на картинках

Урбаністи й архітектори зі SWA вирішили вивчити соціальну поведінку людей у місцях колективного перебування – площах, парках, вулицях тощо. За приклад вони взяли Нью-Йорк, а висновків дійшли доволі цікавих.

Виявляється, більшість людей наслідують визначені й давно відомі форми поведінки. Ба більше, постійно повторюють їх, навіть не усвідомлюючи того.

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Як дослідили поведінку людей у громадських місцях

А як це можна зробити у сучасному світі? За допомоги камер спостереження, звісно.

На 10 популярних громадських просторах Нью-Йорка поставили камери, потім обробили отриману інформацію і – сформували теплову карту (як люди пересуваються, де скупчуються і таке інше).

Як себе поводять люди у громадських місцях: 10 типових схем

Пончикізація

На площах люди здебільшого збираються на краях, центр часто залишаючи порожнім.

Це трапляється навіть на площах, де розставлені місця для сидіння рівномірно та рівновіддалено!



Пончикізація / Фото SWA

Видофілія

Туристів приваблюють красиві краєвиди й оглядові майданчики, але – ненадовго (на час, який треба, аби зробити дві чи три фотки).

Довше люди скупчуються біля тих пам'яток, де можна присісти (та й то хвилин на 10).



Видофілія / Фото SWA

Тунелізація

Якщо стежка навпростець – люди йдуть нею швидше.

Навіть якщо їм насправді нікуди поспішати, а посеред стежки чи дороги є якась цікавинка.



Тунелізація / Фото SWA

Школінг

Якщо людина прийшла на площу повчитися – вона прагне сісти біля невеликої групи інших людей.

Одинаки та великі групи охочих повчитися не приваблюють.



Школінг / Фото SWA

Обсідалізація

Охочі погуляти люди завжди тягнуться до підвищень і сходів.

Причому молодь чомусь підіймається зазвичай вище, ніж старші.



Обсідалізація / Фото SWA

Ящеринг

Молодь дуже полюбляє прилягти, якщо десь у громадському просторі є тепленьке місце під сонцем.

Або в затінку – залежить від пори року, вочевидь.



Ящеринг / Фото SWA

Приховальнінг

Щоб поговорити телефоном або почитати книгу, люди вибирають затишні місця і ніші, де їх не буде видно.

Хоча самі прагнуть мати максимально широкий кут огляду.



Приховальнінг / Фото SWA

Лавкосфера

Найпривабливіші для відпочинку місця – лавки зі спинкою. Але сидять там здебільшого не старші люди, а молодь.

Особливо якщо вони можуть одночасно все бачити та бути побаченими.



Лавкосфера / Фото SWA

Порогофілія

Зараз буде трішки складно: люди найчастіше вибирають так звані "захищені" зони для розташування – між відкритим і закритим простором. Наприклад, сідають на найвищий ряд порожнього стадіону, на бокові столи в ресторанах (між стіною і центром залу).

Причому інші люди, які в цей час надходять, готові чекати на звільнення затишного місця до півгодини! За наявності поруч вільних місць, так.



Порогофілія / Фото SWA

Спинозахистизм

Ті ж яйця, але в профіль.

Люди воліють сідати на лавки, за якими щось надійне (захисне), а не відкритий простір.



Спинозахистизм / Фото SWA

Маємо ще 15 інших цікавих схем, але, гадаємо, ти й у цих 10 стомився себе шукати ;)

Дочекайся наступного матеріалу про соціальну поведінку у громадських місцях – там ще буде над чим подумати.

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