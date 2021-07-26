Резюме – твій супровідний лист. За його допомогою співробітники компанії можуть скласти про тебе перше враження. А це, своєю чергою, дозволить тобі або перейти на наступний етап співбесіди, або – ні. Ми ж зробимо усе можливе для того, щоб підвищити твої шанси отримати роботу мрії.

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Пітер Ян, генеральний директор ResumeGo – компанії, що займається аналізом і створенням ідеальних резюме, – розповів, що більшість містить занадто багато сміття. Тож він поділився формулою створення ідеального резюме, яке дозволить досягнути успіхів у пошуку роботи.

7 пунктів, яких не має бути у резюме

1. Неактуальні захоплення та інтереси

Є хобі, які можуть бути корисними під час пошуку роботи, але є й інші. Вони нічого не приносять, а також не допомагають тобі виділятися серед інших кандидатів.

Тож людина, котра читає твоє резюме, швидше за все не буде у захваті від того, що ти колекціонуєш марки. Натомість краще згадувати ті хобі, які мають безпосередній стосунок до роботи, на яку ти претендуєш.



У твоєму резюме не має бути згадок про хобі, які не мають стосунку до роботи / Фото Unsplash

2. М'які навички

Відповідно до словника Коллінза, "м'які навички" – це "якості, бажані для певної роботи та не залежать від набутих знань. Це, наприклад, здоровий глузд, вміння поводитися з людьми та гнучкий позитивний настрій".

Звичайно ж, ти можеш згадати їх у своєму резюме, але не засипати його ними. Важливо, щоб у тебе був спосіб продемонструвати свої навички, і щоб твої слова не відрізнялися від реальності.

3. Фотографія

Це звучить дивно, але Ян каже, що видалення фотографії дозволяє уникнути засудження, пов'язаного з твоїм зовнішнім виглядом.



Відсутність фотографії може дозволити уникнути упередження / Фото Unsplash

4. Особові займенники

Що стосується займенників, Ян каже, що ти не повинен використовувати їх в особистих цілях (я / мій / ми). Це й так твоє резюме, тож не варто писати, що у 2018 році ти закінчив курси комп'ютерного моделювання. Ясна річ, що ця інформація стосується тебе, а не твого сусіда по під'їзду.

5. Неправильна адреса електронної пошти

Рекрутерам потрібні люди з хорошими знаннями та навичками в інтернеті, технологіях і соціальних мережах. Тож варто переконатися, що ти вказуєш актуальну електронну пошту, щоб з тобою могли зв'язатися. Те ж стосується усіляких там нікнеймів. Спробуй зробити усе можливе, щоб твоя пошта не була типу "abrakadabra91". Це щонайменше не солідно.

6. Твоя домашня адреса

Особливо актуальний цей пункт, якщо ти шукаєш роботу в іншому місті. Пам'ятай про те, що багато компаній віддають перевагу місцевим кандидатам, тож твоє резюме просто можуть не прочитати до кінця. Ба більше: твоя адреса може стати надбанням громадськості, якщо дані випадково "зіллють" в мережу.



Не варто також згадувати свою домашню адресу / Фото Unsplash

7. Робота 10 – 15 років тому

Чим більше часу пройшло з моменту роботи, тим менш актуальною вона здаватиметься людині, котра читає твоє резюме. Тож спокійно видаляй ці згадки. Винятком може бути лише та робота, на якій ти працював протягом тривалого терміну. Це може стати ознакою твоєї стабільності в очах рекрутера.

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Видалення цих пунктів зі свого резюме не може гарантувати тобі успіх у пошуку нової роботи. Але це однозначно підвищить твої шанси, а також дозволить актуалізувати розповідь про себе.