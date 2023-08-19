Тому завчасне виявлення та розв'язання цих проблем може допомогти захистити стосунки від ризику невірності. Принаймні такою є теза Марка Треверса, американського психолога з Університету Колорадо, який присвятив темі обману статтю.

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Погане спілкування, а також проблемні моделі поведінки та нездорові моделі конфліктів, на думку спеціаліста, є одними з найпоширеніших факторів, які можуть призвести до невірності у стосунках. Однак, як кажуть, краще запобігти, ніж лікувати: насправді існують стратегії, які можуть зміцнити стосунки пари, тим самим врятувавши її від зради. Для цього психолог Марк Треверс пропонує три пропозиції. Ось що це таке і чому кожна пара повинна розглянути їх.

1. Знати, як поставити себе на місце партнера

За словами психолога, відсутність емпатії може призвести до зради значно швидше, ніж знайомство з іншою людиною. Якщо обидва партнери не враховують точку зору один одного, особливо в складних або кризових ситуаціях, тканина відносин може швидко зруйнуватися.

Дослідження, опубліковане в Journal of Sex Research, показує, що вміння поставити себе на місце іншої людини є ефективним способом уникнути майбутніх зрад. Дослідники Гуріт Бірнбаум і Гаррі Рейс пояснюють, що "знання того, як прийняти точку зору вашого партнера, підвищує відданість і бажання для вашого партнера, одночасно зменшуючи сексуальний і романтичний інтерес до альтернативних партнерів".

Тому, щоб захистити стосунки від зради, важливо звернути увагу на емоційний зв'язок між собою та партнером. Як? Наприклад, намагатися дізнатися щось нове про свого партнера, щоб він почувався привабливим і бажаним, а також обмінюватися новими враженнями разом.



Надзвичайно важливо проявляти емпатію / Фото Drazen Zigic

2. Бути сексуально цікавим

За словами дослідника сексології та професора Нью-Йоркського університету Жани Врангалової, ризик невірності з часом зростає в будь-яких стосунках через незадоволену потребу в новизні. Це ризик, який можна зменшити, лише звернувши увагу та підтримуючи відкрите спілкування щодо сексуальних фантазій і бажань.

Докладаючи більше зусиль у своєму сексуальному житті, наприклад, відкриваючись для спільного пробування нового, може бути ефективною стратегією запобігання згасанню полум'я пристрасті.

Варте уваги! Відмовся від автоматичного, але нереалістичного припущення, що сексуальне бажання твоєї партнерки має залишатися незмінним протягом усіх стосунків.



Вам слід пробувати щось нове у ліжку / Фото prostooleh

3. Відклади смартфон

Нарешті, будь обережним зі смартфоном і технікою в цілому. Відповідно до дослідження, опублікованого в Personality and Social Psychology Bulletin, мобільні телефони та Інтернет дають можливість встановити глибокі емоційні та сексуальні зв'язки, зберігаючи при цьому певну дистанцію, оскільки ці зв'язки віртуальні. Це може призвести до явища, відомого як інтернет-шахрайство або онлайн-шахрайство.

Хоча емоційна близькість в Інтернеті не є злочином, зазначає психолог, все однозначно може змінитися, коли віртуальні зв'язки мутують у реальне життя. Тримай телефон якомога далі, особливо під час проведення якісного часу зі своєю партнеркою, тому це є одним з основних правил, яких слід поважати.

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Прислухайся до цих порад. З їхньою допомогою можна не лише покращити клімат у вашій парі. Це також дозволить мінімізувати ризик потенційних зрад.