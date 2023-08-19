Поэтому преждевременное выявление и решение этих проблем поможет защитить отношения от риска неверности. По крайней мере таков тезис Марка Треверса, американского психолога из Университета Колорадо, который посвятил теме обмана статью.

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Плохое общение, а также проблемные модели поведения и нездоровые модели конфликтов, по мнению специалиста, является одним из наиболее распространенных факторов, которые могут привести к неверности в отношениях. Однако, как говорится, лучше предотвратить, чем лечить: на самом деле существуют стратегии, которые могут укрепить отношения пары, тем самым избавив ее от измены. Для этого психолог Марк Треверс предлагает три предложения. Вот что это такое и почему каждая пара должна рассмотреть их.

1. Знать, как поставить себя на место партнера

По словам психолога, отсутствие эмпатии может привести к измене гораздо быстрее, чем знакомство с другим человеком. Если оба партнера не учитывают точку зрения друг друга, особенно в сложных или кризисных ситуациях, ткань отношений может быстро разрушиться.

Исследование, опубликованное в Journal of Sex Research, показывает, что умение поставить себя на место другого человека является эффективным способом избежать будущих измен. Исследователи Гурит Бирнбаум и Гарри Рейс объясняют, что "знание того, как принять точку зрения вашего партнера, повышает преданность и желание для вашего партнера, одновременно уменьшая сексуальный и романтичный интерес к альтернативным партнерам".

Поэтому, чтобы защитить отношения от измены, важно обратить внимание на эмоциональную связь между собой и партнером. Как? К примеру, пытаться узнать что-то новое о своем партнере, чтобы он чувствовал себя привлекательным и желанным, а также обмениваться новыми впечатлениями вместе.



Чрезвычайно важно проявлять эмпатию / Фото Drazen Zigic

2. Быть сексуально интересным

По словам исследователя сексологии и профессора Нью-Йоркского университета Жанны Врангаловой, риск неверности со временем возрастает в любых отношениях из-за неудовлетворенной потребности в новизне. Это риск, который можно уменьшить, только обратив внимание и поддерживая открытое общение по поводу сексуальных фантазий и желаний.

Прилагая больше усилий в своей сексуальной жизни, например, открываясь для совместного пробования нового, может быть эффективной стратегией предотвращения угасания пламени страсти.

Стоит внимания! Откажись от автоматического, но нереалистичного предположения, что сексуальное желание твоей партнерши должно оставаться неизменным на протяжении всех отношений.



Вам следует пробовать что-нибудь новое в постели / Фото prostooleh

3. Отложи смартфон

Наконец, будь осторожен со смартфоном и техникой в целом. Согласно исследованию, опубликованному в Personality and Social Psychology Bulletin, мобильные телефоны и Интернет позволяют установить глубокие эмоциональные и сексуальные связи, сохраняя при этом определенную дистанцию, поскольку эти связи виртуальны. Это может привести к явлению, известному как интернет-мошенничество или онлайн-мошенничество.

Хотя эмоциональная близость в Интернете не преступление, отмечает психолог, все однозначно может измениться, когда виртуальные связи мутируют в реальную жизнь. Держи телефон как можно дальше, особенно во время проведения качественного времени со своей партнершей, поэтому это является одним из основных правил, которые следует уважать.

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Прислушайся к этим советам. С их помощью можно не только улучшить климат в вашей паре. Это также позволит минимизировать риск потенциальных измен.