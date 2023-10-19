Ці тези підтверджують і моделі штучних нейронних мереж (ШНМ), які відтворюють зв'язки мозку людини. Професорка Петра Ріттер з Берлінського інституту охорони здоров'я при благодійному фонді "Шаріте" намагається створити симуляції, які імітують характеристики індивідуального людського мозку.

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Щоб зробити ці ШНМ точними, Ріттер та її колеги використали дані 1176 учасників проєкту Human Connectome, який використовує функціональну магнітно-резонансну томографію для спостереження за тим, як активуються мозкові зв'язки, коли вони натрапляють на виклики та коли перебувають у стані спокою.

Особлива риса, яка відрізняє розумних людей

Дослідження, опубліковане в Nature Communications, демонструє досить дивовижну суміш результатів. Тести на інтелект полягали в тому, що учасникам показували серію шаблонів і просили визначити правила, на яких ті базуються, починаючи з легких завдань, які поступово ставали складнішими. IQ всіх учасників вимірювали й за допомогою звичайних тестів. А тоді Ріттер вивчала взаємозв'язок між моделями активації, середнім IQ та успішністю виконання тестів.

Саме правильний баланс між активацією та гальмуванням нейронів впливає на прийняття рішень і робить людину більш-менш здатною розв'язувати проблеми,

– зазначила вона.

Найрозумніші учасники, які також, як правило, мали найвищу синхронізацію мозку, могли швидко знаходити рішення легких завдань. Однак зі зростанням складності їхньою великою перевагою було те, що вони мали терпіння дочекатися, поки всі ділянки мозку виконають необхідну обробку, а не втручалися, коли лише деякі з них були залучені.



У мисленні розумних людей є певні особливості, залежно від складності завдань / Фото drobotdean@freepik

У розв'язанні складних питань синхронізація корелювала з повільнішими відповідями. У той час як менш синхронізований мозок поспішав із висновками, нейронні ланцюги лобової частки більш синхронізованого мозку утримувалися від прийняття рішень, поки весь мозок не встигав виконати необхідну обробку.

Для складних завдань попередній прогрес повинен зберігатися в робочій пам'яті, поки інші шляхи вирішення досліджуються, а потім інтегруються один з одним. Такий збір доказів для конкретного рішення іноді може зайняти більше часу, але він також призводить до кращих результатів,

– пояснив провідний автор дослідження професор Міхаель Ширнер.

Ріттер змогла досягти мети – відтворити ці особливості людського мозку, створивши індивідуальні ШНМ, зв'язок між якими нагадував зв'язок кожного учасника. Вона сподівається, що розробка штучного мозку, що імітує реальний мозок, допоможе визначити мішені для індивідуального втручання для тих, хто страждає на нейродегенеративні захворювання.

До слова, тим часом, можливо, варто переглянути спосіб проведення тестів на інтелект. Або й змінити деякі підходи в освіті. Скажімо, коли студенти мають відповісти на обмежену кількість складних питань, обмеження часу може бути поганим способом знайти найперспективніших.