Эти тезисы подтверждают и модели искусственных нейронных сетей (ИНМ), воспроизводящие связи мозга человека. Профессор Петра Риттер из Берлинского института здравоохранения при благотворительном фонде "Шарите" пытается создать симуляции, имитирующие характеристики индивидуального человеческого мозга.

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Чтобы сделать эти ИНМ точными, Риттер и ее коллеги использовали данные 1176 участников проекта Human Connectome, использующего функциональную магнитно-резонансную томографию для наблюдения за активизацией мозговых связей, когда они сталкиваются с вызовами и когда находятся в состоянии покоя.

Особая черта, отличающая умных людей

Исследование, опубликованное в Nature Communications, показывает довольно удивительную смесь результатов. Тесты на интеллект заключались в том, что участникам показывали серию шаблонов и просили определить правила, на которых те базируются, начиная с легких задач, которые постепенно становились сложнее. IQ всех участников измеряли и с помощью обычных тестов. А тогда Риттер изучала взаимосвязи между моделями активации, средним IQ и успешностью выполнения тестов.

Именно правильный баланс между активацией и торможением нейронов влияет на принятие решений и делает человека более или менее способным решать проблемы,

– отметила она.

Самые умные участники, также, как правило, имевшие высшую синхронизацию мозга, могли быстро находить решения легких задач. Однако с ростом сложности их большим преимуществом было то, что они имели терпение дождаться, пока все участки мозга выполнят необходимую обработку, а не вмешивались, когда лишь некоторые из них были вовлечены.



В мышлении умных людей есть определенные особенности, в зависимости от сложности задач / Фото drobotdean@freepik

В решении сложных вопросов синхронизация коррелировала с более медленными ответами. В то время как менее синхронизирован мозг торопился с выводами, нейронные цепи лобной частицы более синхронизированного мозга воздерживались от принятия решений, пока весь мозг не успевал выполнить необходимую обработку.

Для сложных задач предварительный прогресс должен храниться в рабочей памяти, пока другие пути решения исследуются, а затем интегрируются друг с другом. Такой сбор доказательств для конкретного решения иногда может занять больше времени, но также приводит к лучшим результатам,

– объяснил ведущий автор исследования профессор Михаэль Ширнер.

Риттер смогла достичь цели – воспроизвести эти особенности человеческого мозга, создав индивидуальные ИНМ, связь между которыми напоминала связь каждого участника. Она надеется, что разработка искусственного мозга, который имитирует реальный мозг, поможет определить мишени для индивидуального вмешательства для тех, кто страдает нейродегенеративными заболеваниями.

К слову, между тем, возможно, следует пересмотреть способ проведения тестов на интеллект. Или даже изменить некоторые подходы к образованию. Скажем, когда студенты должны ответить на ограниченное количество сложных вопросов, ограничение времени может быть плохим способом найти наиболее перспективных.