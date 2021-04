У пошуках найкращих у світі міцних напоїв: як на міжнародних конкурсах обирають переможців

У всьому світі проходять сотні міжнародних конкурсів, в яких визначають найкращі міцні спиртні напої. Деякі зосереджуються на певних категоріях напоїв, наприклад, горілці, віскі або ромі, інші ж – загальні. Результати ж щорічного суддівства оголошують з весни по осінь.

Якщо ретельніше вивчати ринок, то можна зауважити, що буквально кожні кілька тижнів певний конкурс оголошує список, на їх думку, найкращих у світі напоїв. Спробуймо розібратися, що впливає на оцінку експертів.

Це цікаво 150 граней смаку: Nemiroff провів гастро-вечерю з презентацією фудпейрингу

Нагороди для бренду – це не лише оцінка старань та технологічних процесів. Це ще й можливість зробити виробника впізнаваним, а його продукцію – популярною у всьому світі. Але варто заглянути за куліси суддівства, щоб зрозуміти, як же ж визначають найкращі спиртні напої.

Визначити переможця – непроста задача

Як зауважив один відомий суддя, який оцінює віскі: "Міжнародні змагання спиртних напоїв схожі на виготовлення ковбаси: вам може сподобатися результат, але сам процес не надто зрозумілий, часто непрозорий і, часом, може збивати з пантелику".

Ба більше: ти можеш зауважити, що часто в одних і тих же конкурсах перемагають певні бренди. І цю закономірність можна спостерігати кілька років поспіль. Це може наштовхувати на думку, що такі змагання не мають нічого спільного зі справжнім духом боротьби. Але не варто відразу ж ставити хрест на міжнародних конкурсах.

Ерік Зандона, директор відділу інформації про алкогольні напої Американського інституту дистиляції (ADI), зазначає, що бренді Jaxon Keys шість з останніх десяти років ставав переможцем в категорії бренді на конкурсі ADI. Однак така послідовність є винятком із правил. Більшість змагань оновлюють список "Найкращих у світі" за результатами кожного року.

Іншим прикладом є перемога одного бренду в десятках конкурсів протягом одного року. Наприклад, у 2020 році горілка Nemiroff завоювала понад 30 нагород на різних змаганнях, у тому числі на International Spirits Challenge (ISC), New York International Spirits Competition, Berlin International Spirits Competition.

Смакову лінійку Nemiroff The Inked Collection визнали "Смаковою горілкою року" на конкурсі у Нью-Йорку, "Найкращою горілкою" (Best in Show) на конкурсі у Лондоні та "Продуктом століття" (Century Award) на конкурсі у Лас-Вегасі.

Така тенденція демонструє справді високий рівень продукції та незаангажованість конкурсів, адже журі з усіх куточків світу сходяться у своєму рішенні.



Nemiroff – бренд, відзначений світовими нагородами / Фото Nemiroff

Найкращий – часто недоступний

Як свідчить практика, у міжнародних конкурсах часто перемагають бренди, які складно назвати доступними. Навряд чи хтось подорожуватиме на інший континент задля пляшки відмінного віскі, який визнано найкращим у світі, однак який неможливо купити в його країні.

Також, мало хто готовий викласти тисячі доларів за пляшку якісного рому лише тому, що судді визнали саме його найкращим з-поміж інших. Це певною мірою розчаровує споживача, який хотів би долучитися до культури відповідального споживання та насолоджуватись якісною продукцією.

Що про конкурси думають професіонали

Представники 3 найбільш престижних світових змагань спробували пролити світло на нагороди. Вони пояснили, яку роль відіграють міжнародні конкурси, а також розповіли, чому результати можуть надзвичайно сильно відрізнятися.

Джоел Гаррісон – багато років був суддею й головою комісії IWSC (International Wine & Spirits Competition).

– багато років був суддею й головою комісії IWSC (International Wine & Spirits Competition). Ерік Зандона – директор з інформації про спиртні напої ADI (American Distilling Institute).

– директор з інформації про спиртні напої ADI (American Distilling Institute). Адам Леві – відомий в мережі під псевдонімом "Професор алкоголю". Він засновник Міжнародних конкурсів напоїв, які щорічно проводяться у Нью-Йорку, Берліні, Мельбурні й Азії.



Міжнародні конкурси не лише просувають бренд, а й роблять його ближчим до споживача / Фото Nemiroff

Усі вони погодилися з тим, що міжнародні конкурси виконують три функції:

маркетинг для привернення уваги споживачів; просування бренду та допомога в експансії дистрибуції; відгуки про продукт від експертів.

Але не всі змагання виконують усі 3 функції. Хоч їхнє поєднання можна вважати золотим стандартом участі брендів у подібних міжнародних конкурсах.

Чому результати можуть відрізнятися?

Звичайно ж, найкраща у світі горілка одного року, з високою ймовірністю, отримає нагороду й у наступному. Особливо, якщо врахувати, що стабільність виробництва – критерій, який часто оцінюють експерти.

Ерік Зандона відзначає, що "міцні напої не мають галузевої інструкції зі стилю", тож критерії оцінки в кожному конкурсі можуть суттєво відрізнятися.

Джоел Гаррісон зауважив, що "не всі бренди беруть участь у всіх змаганнях", хоча можна з упевненістю сказати, що великі виробники більш охоче змагаються на міжнародній арені.

Усі троє членів зауважили, що вибір найкращих – суб'єктивна вправа.



Потрібно також розуміти, що вибір найкращих – суб'єктивна вправа / Фото Unsplash

Гаррісон додав, що попри акцент на стандартах та послідовності, спиртні напої – "натуральні сільськогосподарські продукти, які мають вінтажні варіації залежно від сезону, погоди та інших обставин, особливо в категорії темних спиртних напоїв". Зандона погоджується з цим твердженням, адже "одна партія може бути фантастичною, а інша – просто хорошою".

Усі ж судді зауважили, що склад журі змінюється щороку. Тож рідко один і той же експерт висловлює свою думку кожного року стосовно все того ж бренду, що бореться за нагороди. Як правило, до складу журі входять представники виробників та професіонали індустрії, роздрібних продавців, дистриб'юторів та рецензенти з різних країн світу.

Зандона додав, що судді часто мають різні точки зору. Наприклад, представники дистилерій – чудові експерти, адже у них є безпосередній досвід у виробництві. Тож вони розуміються на нюансах, які впливають на якість та смак продукції. З іншої сторони, їм може бути складно оцінювати інші бренди, якщо процес надто відрізняється від звичного для їхнього виробництва.

Натомість рецензенти – профільні журналісти, оглядачі – часто виділяють новизну продукту, а не послідовність.



Відзнаки на міжнародних конкурсах – ознака стабільно високої якості та відмінного смаку / Фото Nemiroff

На вибір найкращих напоїв впливає безліч факторів. Це може бути як склад журі, так і країна, в якій сам конкурс проходить. Ми ж рекомендуємо звертати увагу на те, чи отримує бренд, якому ви віддаєте перевагу, відзнаки на різних конкурсах протягом останніх кількох років. Саме це беззаперечна ознака стабільно високої якості, а також відмінного смаку.

Читай також Чоловічі розмови, крута атмосфера та міцний алкоголь: чому варто записатися до барбершопу