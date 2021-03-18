Nemiroff продовжує знайомити нас з культурою фудпейрингу. 17 березня в одному зі столичних ресторанів відбулася закрита презентація спеціально розробленого меню шеф-кухарем Аіком Вейштортом, яке відмінно поєднується з коктейльною картою на основі преміум-лінійки Nemiroff.

Під час гастро-вечері бренд-амбасадорка Nemiroff Юлія Терлецька, а також шеф-кухар Аік Вейшторт вражали гостей фудпейрингом з коктейлями та відкривали сміливі та дивовижні поєднання.

Це цікаво Яскраві коктейлі для святкування початку весни: спробуй себе в ролі барMENa

Культура фудпейрингу у світі набирає обертів, а бренд Nemiroff сприяє її поширенню і в Україні. Під кожен продукт бренду шеф-кухар розробив 2 страви, які супроводжувалися авторськими коктейлями. За допомогою цих комбінацій можна відкрити для себе новий світ прихованих поєднань смаку.

Меню розробляв Аік Вейшторт – шеф-кухар 5-зіркових готелів Fairmont Grand Hotel Kyiv, Riviera Hotel та KAMA restaurant. У нього багатий досвід роботи за кордоном, у тому числі в закладах, відзначених "Мішленом": у ресторанах La Cabra – 1 зірка Michelin і Coque – 2 зірки Michelin у Мадриді, в одному з "50 Best" ресторанів світу – AOC в Копенгагені – 2 зірки Michelin.



Гостей пригощали авторськими стравами шеф-кухаря Аіка Вейшторта / Фото Nemiroff

Аік завдяки своєму нестримному духу завжди перебуває у пошуку нових граней смаків. Це дозволяє по-новому глянути на звичні компоненти та поєднання.

Над коктейльною картою працювала бренд-амбасадорка Nemiroff Юлія Терлецька. Вона – учасниця міжнародних і національних конкурсів, фіналістка Barnation 2019. Саме амбіційність, відкритість до експериментів, а також неприборканий дух Юлії ідеально поєднуються з ДНК бренду.



Гості гастро-вечері мали можливість долучитися до культури фудпейрингу / Фото Nemiroff

Ми бачимо великий потенціал у фудпейрингу, адже у фокусі – гастрономічні враження та емоції. Творчість на кухні та за баром – це справжній виклик, що закликає вийти за рамки в голові, територіальні межі та межі звичного на тарілці й у бокалі,

– коментує Ірина Жигунова, директор з маркетингу компанії Nemiroff.

Вона також додала, що споживачі стали сміливішими та відкритими для несподіваних комбінацій інгредієнтів. Тож Nemiroff, як глобальний бренд, радий ділитися міжнародним досвідом і приносити західну гастрономічну культуру. Це також розвиває відповідальне споживання в Україні.



Основою коктейлів для вечері стала горілка Nemiroff / Фото Nemiroff

Нагадаємо, що Nemiroff двічі був генеральним партнером міжнародного гастрономічного шоу CREATIVE CHEFS SUMMIT, а також провів 2 сезони власного фестивалю Nemiroff Digestive Fest, який високо оцінили гості закладів.

Варте уваги День бармена: тренди міксології та найцікавіше про свято

Головний секрет фудпейрингу – спільні основні ароматичні компоненти у стравах і коктейлях. Тож для створення максимально вдалого поєднання, слід дотримуватися основних правил: акцентувати, поєднувати або ж протиставляти.

Підкреслювати, акцентувати – накладати подібні профілі домінуючого смаку для ефекту синергії;

– накладати подібні профілі домінуючого смаку для ефекту синергії; Поєднувати схожі смакові компоненти у страві та напої;

у страві та напої; Протиставляти – врівноважувати домінантний смак і аромат страви шляхом протиставлення протилежного смаку, аромату або текстури в коктейлі. Найкращий результат виходить при протиставленні фізичного ефекту (температури, карбонізації) та смаку (гірко-солодкого або кисло-солодкого), забезпечуючи при цьому повторення аромату.

Завдання фудпейрингу – створити правильні комбінації, які дають несподівані поєднання. З їхньою допомогою споживач отримує не лише гастрономічну насолоду, а й справжній вибух смаків і відчуттів.

Як ми вже зауважили, під кожен продукт Nemiroff створювалися кілька страв. Тож було б просто несправедливо не поділитися з тобою прикладами фудпейрингу з заходу.

Лосось гравлакс з сироваткою, кропом і картопляним мусом.

Коктейль Nemiroff Mule (Nemiroff De Luxe, ожиновий лікер, шафрановий італійський бітер-лікер, базиліковий кордіал, імбирний ель).



Лосось гравлакс подавали з коктейлем Nemiroff Mule / Фото Nemiroff

Татакі з яловичини з соусом з вугра і рисовими чипсами.

Коктейль Woody Highball (Nemiroff De Luxe Rested In Barrel, Angostura Bitter, шмат лайма, содова з макадамського горіха і каштана).



Татакі з яловичини пропонують куштувати з коктейлем Woody Highball / Фото Nemiroff

Качо е пепе з гливами в темпурі та соусом унагі.

Коктейль Burning Breakfast (Nemiroff Burning Pear, сухе вино мускат, лікер вербени, бітер лаврового листа, сухий вермут, настояний на польських грибах).



Качо е пепе подавали разом з коктейлем Burning Breakfast / Фото Nemiroff

В'ялена качина грудка з хурмою і соусом трюфеля.

Коктейль Apple Honey (Nemiroff De Luxe Honey Pepper, Tiki Bitter, лікер зеленого яблука, Амарето лікер, мікс натуральних кислот, цукровий сироп).



В'ялена качина грудка подавалася з коктейлем Apple Honey / Фото Nemiroff

Вершкова панакота з сорбетом з горілки та цитрусів.

Коктейль Bold & Bloody (Nemiroff Bold Orange, Cocchi Americano, лікер червоного апельсина й апельсиновий бітер, піна з італійського аперитива на основі соєвого, ванільного молока, османтуса і води апельсинових квітів).

Кожен з коктейлів, які приготували під час гастро-вечері, створений на основі продукції Nemiroff. Це преміальна горілка з самобутнім характером, яка робить внесок у барну культуру на світовому рівні, а також відзначена за смак ТОП-барменами США на конкурсі Bartenders Spirits Awards. Горілка Nemiroff другий рік поспіль є основою коктейлів на фудпейрингу до страв від найкращих шеф-кухарів Європи.



Горілка Nemiroff відзначена за смак ТОП-барменами США / Фото Nemiroff

Спробуй також Равіолі з куркою та коктейль Wild Berry: варіанти фудпейрингу

На закритій гастро-вечері нам вкотре нагадали про те, що фудпейринг не має меж і обмежень. Достатньо увімкнути трішки фантазії, додати дрібку сміливості, а також приправити усе це нестримним духом. Долучайся і ти до культури фудпейрингу, насолоджуючись улюбленими стравами по-новому!