Як накачати плечі та ноги: потужний комплекс вправ від танцюючого тренера – відео

Якщо у тебе є певні зони, які потребують опрацювання, то тобі однозначно слід ізолювати різні групи м'язів. З цією метою є безліч вправ і тренувань, які допомагають прокачувати, наприклад, тільки ноги. До твоєї уваги комплекс крутих і вибухових вправ, за допомогою яких ти зможеш попрацювати над своїми плечима та ногами. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього!

Комплексом вправ поділився танцюючий фітнес-тренер Нік Волкер. Він переконаний, що іноді краще проміняти загальне тренування на точкове. Це, на його думку, здатне принести більше користі у перспективі.

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"У залежності від фази тренувань, яку я проходжу по своїй власній програмі, я можу ізолювати різні групи м'язів. На цьому тренуванні я хотів досягнути сили та гіпертрофії (розміру) у ногах і плечах", – пояснює він.

Порада тренера: використовуй як двосторонні, так і односторонні рухи під час тренувань. Це корисно для твого тіла.

Тренування для плечей і ніг

Традиційно розігріваємо м'язи за допомогою танцю.

Присідання зі штангою з піднятою п'яткою: 5 підходів по 5 повторень

5 підходів по 5 повторень Еластична стрічка для коліна: 5 підходів по 10 повторень на кожну ногу

5 підходів по 10 повторень на кожну ногу Жим над головою: 4 підходи по 12 / 10 / 8 / 8 повторень

4 підходи по 12 / 10 / 8 / 8 повторень Поперечний підйом вперед: 4 підходи по 12 повторень на кожну руку

4 підходи по 12 повторень на кожну руку Болгарські спліт-присідання: 3 підходи по 10 повторень на кожну ногу

3 підходи по 10 повторень на кожну ногу Мостик з еластичною стрічкою: 3 підходи по 15 – 20 повторень

3 підходи по 15 – 20 повторень Жим Арнольда на колінах: 3 підходи по 12 повторень на кожну руку

3 підходи по 12 повторень на кожну руку Жук на спині: 3 підходи по 30 повторень

Не забувай

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи від тренера:

Порада від тренера: отримуй задоволення від тренування. Змагайся з собою, насолоджуйся й ставай кращим з кожним днем.

Ну просто гріх не взяти на озброєння комплекс вправ від Ніка Волкера. Годі лінуватися та відкладати роботу над власним тілом на міфічне завтра. Займися ним уже сьогодні!

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