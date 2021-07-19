Как накачать плечи и ноги: мощный комплекс упражнений от танцующего тренера – видео
Источник:инстаграм Ника Волкера
Если у тебя есть определенные зоны, которые требуют обработки, то тебе однозначно следует изолировать различные группы мышц. С этой целью есть множество упражнений и тренировок, которые помогают прокачивать, например, только ноги. К твоему вниманию комплекс крутых и взрывчатых упражнений, с помощью которых ты сможешь поработать над своими плечами и ногами. Айда становиться лучшей версией себя.
Комплексом упражнений поделился танцующий фитнес-тренер Ник Волкер. Он убежден, что иногда лучше променять общую тренировку на точечную. Это, по его мнению, способно принести больше пользы в перспективе.
Примечательно Nemiroff стал №1 международным брендом спиртных напитков по скорости роста в мире
"В зависимости от фазы тренировок, которую я прохожу по своей собственной программе, я могу изолировать различные группы мышц. На этой тренировке я хотел достичь силы и гипертрофии (размера) в ногах и плечах", – объясняет он.
Совет тренера: используй как двусторонние, так и односторонние движения во время тренировок. Это полезно для твоего тела.
Тренировка для плеч и ног
- Традиционно разогреваем мышцы с помощью танца.
- Приседания со штангой с поднятой пяткой: 5 подходов по 5 повторений
- Эластичная лента для колена: 5 подходов по 10 повторений на каждую ногу
- Жим над головой: 4 подхода по 12 / 10 / 8 / 8 повторений
- Поперечный подъем вперед: 4 подхода по 12 повторений на каждую руку
- Болгарские сплит-приседания: 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу
- Мостик с эластичной лентой: 3 подхода по 15 – 20 повторений
- Жим Арнольда на коленях: 3 подхода по 12 повторений на каждую руку
- Жук на спине: 3 подхода по 30 повторений
Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения от тренера:
Совет от тренера: получай удовольствие от тренировки. Соревнуйся с собой, наслаждайся и становись лучшим с каждым днем.
Ну просто грех не взять на вооружение комплекс упражнений от Ника Волкера. Хватит лениться и откладывать работу над собственным телом на мифическое завтра. Займись им уже сегодня!
Тебе понравится Как накачать плечи и мышцы кора: мощный комплекс упражнений для домашней тренировки