Как накачать плечи и ноги: мощный комплекс упражнений от танцующего тренера – видео

Если у тебя есть определенные зоны, которые требуют обработки, то тебе однозначно следует изолировать различные группы мышц. С этой целью есть множество упражнений и тренировок, которые помогают прокачивать, например, только ноги. К твоему вниманию комплекс крутых и взрывчатых упражнений, с помощью которых ты сможешь поработать над своими плечами и ногами. Айда становиться лучшей версией себя.

Комплексом упражнений поделился танцующий фитнес-тренер Ник Волкер. Он убежден, что иногда лучше променять общую тренировку на точечную. Это, по его мнению, способно принести больше пользы в перспективе.

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"В зависимости от фазы тренировок, которую я прохожу по своей собственной программе, я могу изолировать различные группы мышц. На этой тренировке я хотел достичь силы и гипертрофии (размера) в ногах и плечах", – объясняет он.

Совет тренера: используй как двусторонние, так и односторонние движения во время тренировок. Это полезно для твоего тела.

Тренировка для плеч и ног

Традиционно разогреваем мышцы с помощью танца.

Приседания со штангой с поднятой пяткой: 5 подходов по 5 повторений

5 подходов по 5 повторений Эластичная лента для колена: 5 подходов по 10 повторений на каждую ногу

5 подходов по 10 повторений на каждую ногу Жим над головой: 4 подхода по 12 / 10 / 8 / 8 повторений

4 подхода по 12 / 10 / 8 / 8 повторений Поперечный подъем вперед: 4 подхода по 12 повторений на каждую руку

4 подхода по 12 повторений на каждую руку Болгарские сплит-приседания: 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу

3 подхода по 10 повторений на каждую ногу Мостик с эластичной лентой: 3 подхода по 15 – 20 повторений

3 подхода по 15 – 20 повторений Жим Арнольда на коленях: 3 подхода по 12 повторений на каждую руку

3 подхода по 12 повторений на каждую руку Жук на спине: 3 подхода по 30 повторений

Не забывай

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения от тренера:

Совет от тренера: получай удовольствие от тренировки. Соревнуйся с собой, наслаждайся и становись лучшим с каждым днем.

Ну просто грех не взять на вооружение комплекс упражнений от Ника Волкера. Хватит лениться и откладывать работу над собственным телом на мифическое завтра. Займись им уже сегодня!

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