Як накачати руки за допомогою гумок для фітнесу: прості вправи

Спортивний інвентар, як правило, дорогий і займає багато місця у твоєму домі. Але що ж тоді робити, якщо є бажання накачати руки, але зовсім не хочеться йти до тренажерного залу або перетворювати свою оселю на тренажерку? Можна скористатися гумками для фітнесу.

Джерело: фітнес-тренер Бенно Пітерс

Фітнес-тренер поділився комплексом вправ з гумками. Вони допоможуть накачати тобі руки. Гайда разом з Men 24 працювати над своїм тілом!

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1. Тяга на гумці

Тобі потрібно поставити ноги на ширині плечей, щоб отримати максимальний ефект від виконання цієї вправи. Гумку бажано зафіксувати об щось стійке. Але ми б не рекомендували використовувати для цього батареї, щоб ти випадково не вирвав їх зі стіни. Під час виконання вправи намагайся злегка повертати тулуб, щоб активізувати м'язи спини.

Тренер рекомендує виконувати по 10 повторень з кожного боку.

2. Підйоми з гумкою

Спробуй перемістити руку від стегна до рівня шиї, тримаючи її прямо. Для максимального ефекту Бенно Пітерс пропонує взятися за якусь опору, щоб активізувати плече.

Виконай по 8 повторень на кожну руку.

3. Відтискання з еспандером

Це відмінний спосіб зробити звичайне відтискання значно складнішим. Такий підхід дозволить тобі зробити цю вправу значно ефективнішою для нарощування м'язів рук. Тренер пропонує відтискатися з підскоком, щоб посилити ефект.

Виконай 15 звичайних відтискань, а потім ще 8 відтискань з підскоком.

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Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

Поради від тренера

Не потрібно себе надто шкодувати. Під час виконання вправ гумка повинна тримати твої м'язи у напрузі. Якщо ж вона буде просто собі висіти – результату ти не досягнеш. Що стосується самих вправ, то ти можеш виконувати їх як суперсет. Між кожною робиш 30 секунд перерви, а після виконання усіх – 3 хвилини виділяєш на відпочинок. Загалом зроби 4 підходи.

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