На своєму ютуб-каналі фітнес-блогер Маріо Томич поділився своїм досвідом відвідування тренажерного залу. Він також розповів про деякі помилки, яких допускав на початковому етапі. Гайда розбиратися, через що не ростуть твої м'язи.

Джерело: канал Маріо Томича

Він відразу ж зазначив, що нарощування м'язів – не точна наука. Але потрібно іноді вносити певні зміни, щоб досягати бажаного результату.

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Маріо Томич у своєму ролику дав 3 поради, які допоможуть тобі наростити м'язову масу. Якщо не прислухатися до фітнес-блогера, то є всі шанси, що прогресом навіть не пахнутиме.

1. Дбай про техніку по максимуму

Раніше він вважав, що для того, щоб привести себе у форму, буде достатньо просто ходити до тренажерного залу та підіймати штанги. Але бездумне ходіння швидко опустило його на землю. На його думку, потрібно виконувати менше повторень, але приділяти максимум уваги саме техніці.

Запам'ятай, що неправильно виконана вправа майже не приносить бажаного результату. Ба більше: вона має всі шанси стати причиною виникнення травм.



Техніка важливіша, ніж кількість підходів / Фото Unsplash

2. Виснажуй себе, але не до кінця

Хоча тренування до знемоги може здатися тобі найкращим шляхом, Маріо зазначає, що це ще одна помилка. Нарощування м'язової маси залежить від обсягу тренувань, інтенсивності, техніки, перевантаження, відпочинку та відновлення. Усе це впливає на нарощення м'язової маси. До слова, не варто забувати й про правильне та збалансоване харчування.

У моєму випадку я помітив серйозні зміни, коли просто трохи більше відпочивав між підходами,

– зауважив Томич.

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3. Будь гнучким

Ще одна помилка кожного – виконувати бездумно вправи та не намагатися вносити певні корективи. Ти повинен планувати тренування, мати стратегію та дивитися, як твоє тіло реагує на різні програми. Спробуй різні тренування, варіюй їх. Усе це дозволить знайти саме ті вправи, які не лише подобатимуться тобі, а й дозволять досягати бажаного результату!

Прислухайся до порад Маріо Томича. Спробуй переглянути підхід до своїх звичних тренувань, щоб досягнути бажаного результату. Але не забувай про те, що він не з'являтиметься відразу ж. Тож не кидай на півдорозі процес створення кращої версії себе вчорашнього.

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