Хочеш наростити м'язи на руках? Тоді тобі однозначно слід спробувати виконувати вправи від фітнес-тренера Бенно Пітерса. Гайда разом з Men 24 виконувати їх, щоб до літа можна було сміливо хизуватися своїми біцепсами!

Джерело: фітнес-тренер Бенно Пітерс

Фітнес-тренер поділився комплексом вправ, які допоможуть накачати руки у домашніх умовах. Гайда разом з Men 24 працювати над своїм тілом!

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Інвентар: для виконання цих вправ тобі знадобляться гумки для фітнесу.

1. Розгинання гумки на трицепс

Переконайся, що ти взяв гумку так, щоб відчути значний опір, коли повністю витягнеш руку за спиною. Тримай руку витягнутою та повертай її, поки вона не стане в горизонтальне положення, потім поверни її у вихідне положення.

Намагайся виконати 8 повторень для кожної руки.

2. Згинання рук на біцепси

Зроби один крок вперед і зігни коліно так, щоб ти міг покласти плече на квадрицепс. Встань на гумку, щоб скоротити її до довжини, яка забезпечить тобі гарний опір при витягнутій руці.

Зроби 12 повторень для кожної руки.

• утримуй руку вгорі протягом 5 секунд, щоб ускладнити завдання.

3. Жим на гумці вузьким хватом

Встань на гумку однією ногою та візьмися за неї двома руками долонями до обличчя. Тримай руки перед собою щільним хватом і намагайся підняти руки якомога вище.

Спробуй виконати 10 повторень цієї вправи.

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4. Згинання рук з гумкою вузьким хватом

Спробуй виконати цю вправу з великою вибуховою силою. Це не дуже складний рух, що робить його ідеальним для виконання безлічі вибухових повторень, які допомагають нарощувати біцепс.

Виконай 15 повторень цієї вправи.

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

Окрема порада від тренера

Ти можеш виконувати ці вправи як суперсет, щоб отримати приголомшливі результати з 30-секундним відпочинком між кожною вправою і 3 – 4 хвилинами паузи після кожного підходу. Загалом таких підходів має бути 3. Якщо ти не початківець – виконуй 5 підходів.

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