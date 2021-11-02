Як накачати широкі та сильні плечі: потужний комплекс вправ від тренера

Недостатньо зосереджуватися лише на роботі над пресом і біцепсами, потрібно ще й працювати над плечима. І ми, на щастя, знаємо кілька вправ, які зможуть допомогти тобі добряче попрацювати над цією частиною тіла. Гайда разом з Men 24 ставати кращою версією себе вчорашнього!

Цими вправами поділився тренер Деніел Ентоні. Гарантуємо, тобі сподобаються результати, які не змусять на себе довго чекати.

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"Привіт, хлопці. Ось тренування для плечей, яке варто спробувати у тренажерному залі. Це тренування дозволить тобі стати сильнішим і, зрештою, набрати більше м'язової маси", – зауважив Деніел.

Перед тренуванням не забувай розігрітися. Це надзвичайно важливо, щоб уникнути травматизму та дискомфорту.

Як накачати сильні плечі – комплекс вправ

Горизонтальні підйоми гантелей вбік стоячи – 3 підходи по 10 повторень

– 3 підходи по 10 повторень Підйом гантелі на передню частину тіла – 3 підходи по 8 повторень

– 3 підходи по 8 повторень Почерговий жим Арнольда – 3 підходи по 8 повторень (на кожне плече)

– 3 підходи по 8 повторень (на кожне плече) Тяга гантель до грудей – 3 підходи по 10 повторень (на кожне плече)

– 3 підходи по 10 повторень (на кожне плече) Тяга гантелей на похилій лаві – 3 підходи по 12 повторень

– 3 підходи по 12 повторень Махи назад з гантелями на похилій лаві – 3 підходи по 12 повторень

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

Спробуй і ти цей комплекс вправ. З його допомогою у тебе будуть значно вищі шанси побудувати широкі та сильні м'язи плечей. А ще не забувай про відпочинок і збалансований раціон. Без цих складових повноцінна робота над своїм тілом неможлива.

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Текст публікації Деніела Ентоні

Привіт, хлопці! Ось тренування для плечей, яке варто спробувати у тренажерному залі. Це тренування дозволить вам стати сильнішим і, зрештою, набрати більше м'язової маси.

ПОДІЛИТИСЯ і ЗБЕРЕГТИ. Дивіться повну інформацію про тренування нижче.

Горизонтальні підйоми гантелей вбік стоячи – 3 підходи по 10 повторень

Підйом гантелі на передню частину тіла – 3 підходи по 8 повторень

Почерговий жим Арнольда – 3 підходи по 8 повторень (на кожне плече)

Тяга гантель до грудей – 3 підходи по 10 повторень (на кожне плече)

Тяга гантелей на похилій лаві – 3 підходи по 12 повторень

Махи назад з гантелями на похилій лаві – 3 підходи по 12 повторень

Ось вам, хлопці, приголомшливе тренування плечей, яке варто спробувати. Дайте мені знати, якщо у вас виникнуть будь-які питання з тренування. Поділіться та збережіть це тренування, якщо вам чи вашому другу потрібна допомога у нарощуванні м'язів.

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