Ним поділився танцюючий фітнес-тренер Нік Волкер. Гарантуємо, тобі сподобаються ці вправи, а ще більше – результат, який вони принесуть. Тож не полінуйся та працюй над собою на всі 100%!

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"Якщо у вас є набір гантелей і вам потрібно ефективно тренуватися, спробуйте ці комбо-рухи, щоб надати вашим тренуванням трохи родзинки. Виконання подібних комбінованих рухів допоможе вам зберегти інтенсивність та зосередити зв'язок між мозком і м'язами", – наголошує тренер.

Не забувай розігрітися перед тренуванням. Це дозволить уникнути травматизму, а також досягнути кращих результатів у побудові тіла своєї мрії.

Комплекс вправ для всього тіла з гантелями

Зворотний випад зі згинанням рук

RDL у підйомі на задні дельти

Відтискання з підйомом гантелей

Вузький жим над головою для розгинання трицепса

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

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Використовуй цей комплекс як суперсет, або ж просто додай його до свого звичного режиму тренувань. Гарантуємо, це дозволить зробити роботу над власним тілом цікавішою й результативнішою.

Текст публікації Ніка Волкера

Повне тіло: тільки гантелі!

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Якщо у вас є набір гантелей і вам потрібно ефективно тренуватися, спробуйте ці комбо-рухи, щоб надати вашим тренуванням трохи родзинки. Виконання подібних комбінованих рухів допоможе вам зберегти інтенсивність та зосередити зв'язок між мозком і м'язами.

Зворотний випад зі згинанням рук

RDL у підйомі на задні дельти

Відтискання з підйомом гантелей

Вузький жим над головою для розгинання трицепса

Отримайте повні підходи / повторення / тренування у додатку. Посилання в біографії.