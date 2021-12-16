Комплексом вправ поділився фітнес-тренер Бенно Пітерс. З їхньою допомогою ти зможеш не лише ефективно працювати над своїми руками, а й досягати бажаних результатів за коротший проміжок часу.

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Не забувай робити розминку перед виконанням вправ. Це дозволить тобі розігріти м'язи, а також уникнути травматизму.

4 вправи для роботи над руками

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

1. Згинання рук з обертанням гантелей

Тримай гантелі зверху й обертай їх. Розширений рівень: поверни гантелі 2 рази для більшої активації біцепса. Прагни виконувати до 15 контрольованих повторень.

Цільові м'язи: двоголовий м'яз + плече-променевий м'яз.

2. Згинання рук з гантелями на підйомі

Почни зі звичайного згинання рук з молоточком і обертай руками назовні. Просунутий рівень: утримуй гантелі 5 секунд, коли руки повернуті на 90 градусів. Виконуй по 12 повторень у кожному підході.

Цільові м'язи: біцепс.

3. Жим гантелей на згинання однією рукою

Почни зі звичайного згинання однією рукою, але зроби невеликий поштовх, коли ти піднімеш гантель. Усе для того, щоб підвищити активацію біцепса. Виконай 10 повторень.

Цільовий м'яз: біцепс + передня дельта.

4. Перехресне згинання рук з гантелями

Спробуй стиснути гантелі у верхній частині вправи для більшої активації м'язових волокон. Прагни зробити 12 повторень.

Цільові м'язи: біцепси.

Ти можеш виконувати ці вправи як суперсет, а також додати їх до своєї повсякденної програми тренувань. Головне – приділяти максимум уваги кожному повторенню, а також викладатися на всі 100%.

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Візьми на озброєння комплекс вправ від Бенно Пітерса, щоб не лише наростити бажаний рельєф, а й досягнути мети. Гарантуємо, тобі сподобаються результати, через що ти не захочеш більше зупинятися.

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Текст публікації Бенно Пітерса:

1. Згинання рук з обертанням гантелей. Тримайте гантелі зверху й обертайте ними. Розширений рівень: поверніть гантелі 2 рази для більшої активації біцепса. Прагніть до 15 контрольованих повторень.

Цільові м'язи: двоголовий м'яз + плече-променевий м'яз.

2. Згинання рук з гантелями на підйомі. Почніть зі звичайного згинання рук з молоточком і обертайте руками назовні. Просунутий: утримуйте гантель 5 секунд, коли руки повернуті на 90 градусів Робіть по 12 повторень у кожному підході.

Цільові м'язи: біцепс.

3. Жим гантелі на згинання однією рукою. Почніть зі звичайного згинання однією рукою, але зробіть невеликий поштовх, коли ви зігнули гантель, для більшої активації біцепса! Зробіть 10 повторень.

Цільовий м'яз: біцепс + передня дельта.

4. Перехресне згинання рук з гантелями. Спробуйте стиснути гантелі у верхній частині вправи для більшої активації м'язових волокон. Прагніть зробити 12 повторень.

Цільові м'язи: біцепси.