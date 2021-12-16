Комплексом вправ поділився фітнес-тренер Бенно Пітерс. З їхньою допомогою ти зможеш не лише ефективно працювати над своїми руками, а й досягати бажаних результатів за коротший проміжок часу.
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Не забувай робити розминку перед виконанням вправ. Це дозволить тобі розігріти м'язи, а також уникнути травматизму.
4 вправи для роботи над руками
Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:
1. Згинання рук з обертанням гантелей
Тримай гантелі зверху й обертай їх. Розширений рівень: поверни гантелі 2 рази для більшої активації біцепса. Прагни виконувати до 15 контрольованих повторень.
- Цільові м'язи: двоголовий м'яз + плече-променевий м'яз.
2. Згинання рук з гантелями на підйомі
Почни зі звичайного згинання рук з молоточком і обертай руками назовні. Просунутий рівень: утримуй гантелі 5 секунд, коли руки повернуті на 90 градусів. Виконуй по 12 повторень у кожному підході.
- Цільові м'язи: біцепс.
3. Жим гантелей на згинання однією рукою
Почни зі звичайного згинання однією рукою, але зроби невеликий поштовх, коли ти піднімеш гантель. Усе для того, щоб підвищити активацію біцепса. Виконай 10 повторень.
- Цільовий м'яз: біцепс + передня дельта.
4. Перехресне згинання рук з гантелями
Спробуй стиснути гантелі у верхній частині вправи для більшої активації м'язових волокон. Прагни зробити 12 повторень.
- Цільові м'язи: біцепси.
Ти можеш виконувати ці вправи як суперсет, а також додати їх до своєї повсякденної програми тренувань. Головне – приділяти максимум уваги кожному повторенню, а також викладатися на всі 100%.
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Візьми на озброєння комплекс вправ від Бенно Пітерса, щоб не лише наростити бажаний рельєф, а й досягнути мети. Гарантуємо, тобі сподобаються результати, через що ти не захочеш більше зупинятися.
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Текст публікації Бенно Пітерса:
1. Згинання рук з обертанням гантелей. Тримайте гантелі зверху й обертайте ними. Розширений рівень: поверніть гантелі 2 рази для більшої активації біцепса. Прагніть до 15 контрольованих повторень.
Цільові м'язи: двоголовий м'яз + плече-променевий м'яз.
2. Згинання рук з гантелями на підйомі. Почніть зі звичайного згинання рук з молоточком і обертайте руками назовні. Просунутий: утримуйте гантель 5 секунд, коли руки повернуті на 90 градусів Робіть по 12 повторень у кожному підході.
Цільові м'язи: біцепс.
3. Жим гантелі на згинання однією рукою. Почніть зі звичайного згинання однією рукою, але зробіть невеликий поштовх, коли ви зігнули гантель, для більшої активації біцепса! Зробіть 10 повторень.
Цільовий м'яз: біцепс + передня дельта.
4. Перехресне згинання рук з гантелями. Спробуйте стиснути гантелі у верхній частині вправи для більшої активації м'язових волокон. Прагніть зробити 12 повторень.
Цільові м'язи: біцепси.