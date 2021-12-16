Комплексом упражнений поделился фитнес-тренер Бенно Питерс. С их помощью ты сможешь не только эффективно работать над своими руками, но и достигать желаемых результатов за более короткий промежуток времени.

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Не забывай делать разминку перед выполнением упражнений. Это позволит тебе разогреть мышцы, а также избежать травматизма.

4 упражнения для работы над руками

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

1. Сгибание рук с вращением гантелей

Держи гантели сверху и вращай их. Расширенный уровень: проверни гантели 2 раза для большей активации бицепса. Старайся выполнять до 15 контролируемых повторений.

Целевые мышцы: двуглавая мышца + плечо-лучевая мышца.

2. Сгибание рук с гантелями на подъеме

Начни с обычного сгибания рук с молоточком и вращай руками наружу. Продвинутый уровень: удерживай гантели 5 секунд, когда руки повернуты на 90 градусов. Выполняй по 12 повторений в каждом подходе.

Целевые мышцы: бицепсы.

3. Жим гантелей на сгибание одной рукой

Начни с обычного сгибания одной рукой, но сделай небольшой толчок, когда ты поднимешь гантель. Все для того, чтобы повысить активацию бицепса. Выполни 10 повторений.

Целевая мышца: бицепс + передняя дельта.

4. Перекрестное сгибание рук с гантелями

Попробуй сжать гантели в верхней части упражнения для большей активации мышечных волокон. Старайся сделать 12 повторений.

Целевые мышцы: бицепсы.

Ты можешь выполнять эти упражнения как суперсет, а также добавить их в повседневную программу тренировок. Главное – уделять максимум внимания каждому повторению, а также выкладываться на все 100%.

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Возьми на вооружение комплекс упражнений от Бенно Питерса, чтобы не только нарастить желаемый рельеф, но и достичь цели. Гарантируем тебе понравятся результаты, из-за чего ты не захочешь больше останавливаться.

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Текст публикации Бенно Питерса:

1. Сгибание рук с вращением гантелей. Держите гантели сверху и вращайте ими. Расширенный уровень: проверните гантели 2 раза для большей активации бицепса. Старайтесь делать до 15 контролируемых повторений.

Целевые мышцы: двуглавая мышца + плечо-лучевая мышца.

2. Сгибание рук с гантелями на подъеме. Начните с обычного сгибания рук с молотком и вращайте руками наружу. Продвинутый: удерживайте гантель 5 секунд, когда руки повернуты на 90 градусов. Делайте по 12 повторений в каждом подходе.

Целевые мышцы: бицепсы.

3. Жим гантели для сгибания одной рукой. Начните с обычного сгибания одной рукой, но сделайте небольшой толчок, когда вы согнули гантель, для большей активации бицепса! Сделайте 10 повторений.

Целевая мышца: бицепс + передняя дельта.

4. Перекрестное сгибание рук с гантелями. Попытайтесь сжать гантели в верхней части упражнения для большей активации мышечных волокон. Старайтесь сделать 12 повторений.