Як накачати сильні руки за допомогою фітнес-гумок: комплекс вправ

Зовсім необов'язково ходити до спортзалу, щоб працювати над своїм тілом. Тож ми рекомендуємо взяти на озброєння поради, якими регулярно ділимося. Цього разу розповімо, як накачати сильні та рельєфні руки за допомогою фітнес-гумок.

Комплексом вправ поділився фітнес-тренер Нік Волкер. З його допомогою можна працювати над своїм тілом і дуже швидко побачити бажані результати. Тож гайда разом з Men 24 ставати кращою версією себе вчорашнього!

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Це дозволить тобі отримати максимум задоволення та користі від вправ. А ще ти зможеш уникнути неприємних відчуттів у м'язах.

Я завжди кажу про те, що фітнес – це задоволення. Відвідування тренажерного залу може лякати при невеликій кількості знань, або ви можете просто не знати, що робити. Це нормально. Не всі професіонали у фітнесі,

– наголошує Нік Волкер.

Він закликає ставати бодай на 1% кращим щодня, щоб досягати поставлених цілей.

А тренування, яким він поділився, можна виконувати з допомогою фітнес-гумок. Вони й змусять твої руки горіти, а разом з тим, – нарощувати м'язи та рельєф.

Потужне тренування рук з фітнес-гумками – вправи

Почергові згинання рук Тяга рук до обличчя Тяга на трицепс однією рукою (по черзі на кожну руку) Тяга рук над головою лежачи

Дивися на відео, як правильно виконувати тренування від Ніка Волкера:

Ці вправи можна виконувати як суперсет, так і додавати до свого звичного комплексу тренувань. Головне – підійти до процесу відповідально, робити кожне повторення якісно та, як уже зазначив тренер, отримувати задоволення.

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Тож не лінуйся ставати кращою версією себе вчорашнього. Тобі однозначно сподобається цей комплекс вправ. Він допоможе тобі працювати над своїм тілом, отримуючи бажані результати.

Текст публікації Ніка Волкера

Почнемо з останнього слайду... Я весь час кажу про те, що фітнес – це задоволення. Відвідування тренажерного залу може лякати при невеликій кількості знань. Або ви можете просто не знати, що робити. І це нормально. Не всі професіонали у фітнесі.

Пам'ятайте: отримуйте задоволення. Відчувайте себе добре у власній шкурі. Ставайте на 1% кращим щодня, щоб просуватися до своїх цілей!

Для цього тренування використовуйте лише фітнес-гумки. Вони змусять ваше тіло горіти, а також досягати бажаних результатів.

Почергові згинання рук

Тяга рук до обличчя

Тяга на трицепс однією рукою (по черзі на кожну руку)

Тяга рук над головою лежачи