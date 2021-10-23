Комплексом вправ поділився тренер Деніел Ентоні. Його особливість полягає в тому, що досягнути бажаних результатів тобі допоможуть лише гантелі, наполегливість та регулярні тренування.

Варте уваги Коли менше означає більше: 5 переваг алкоголю у мініформаті

"Привіт, хлопці. Ось тренування для грудей і спини, яке можна спробувати у тренажерному залі. Воно дозволить тобі стати сильнішим і, в результаті, набрати більше м'язової маси", – каже Ентоні.

Порада: не забудь розігрітися перед тренуванням. Це дозволить не лише досягнути бажаних результатів, а й уникнути травматизму.

Як накачати груди за допомогою гантель

Жим гантелей на похилій лаві на одній руці – 3 підходи по 10 повторень (на кожну руку).

– 3 підходи по 10 повторень (на кожну руку). Махи гантелями на похилій лаві – 3 підходи по 12 повторень.

– 3 підходи по 12 повторень. Тяга гантелі на одній руці – 3 підходи по 10 повторень (на кожну руку).

– 3 підходи по 10 повторень (на кожну руку). Перехресні махи гантелями на груди – 3 підходи по 8 повторень (на кожну руку).

– 3 підходи по 8 повторень (на кожну руку). Тяга гантелі з нижнього положення на одній руці – 3 підходи по 12 повторень (на кожну руку).

– 3 підходи по 12 повторень (на кожну руку). Тяга гантелей в нахилі – 3 підходи по 12 повторень.

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

"Ось вам, хлопці, приголомшливе тренування для грудей і спини. Дайте мені знати, якщо у вас виникнуть будь-які питання, пов'язані з тренуванням. Поділіться і збережіть це тренування, якщо вам або вашому другові потрібна допомога в нарощуванні м'язів", – закликає тренер.

Спробуй також Твій прес палатиме: тренер показав, як накачати омріяні 6 кубиків

Візьми на озброєння це тренування. Працюй над собою, виконуй кожне повторення якісно, а також не забувай відпочивати. І вже дуже скоро ти побачиш результати, після яких ти не схочеш зупинитися.

Текст публікації Деніела Ентоні:

Привіт, хлопці! Ось тренування для грудей і спини, яке можна спробувати в тренажерному залі. Це тренування дозволить вам стати сильнішими і, в результаті, набрати більше м'язової маси. ПОДІЛИТИСЯ і ЗБЕРЕГТИ. Дивіться повну інформацію про тренування нижче.

Жим гантелей на похилій лаві на одній руці – 3 підходи по 10 повторень (на кожну руку).

Махи гантелями на похилій лаві – 3 підходи по 12 повторень.

Тяга гантелі на одній руці – 3 підходи по 10 повторень (на кожну руку).

Перехресні махи гантелями на груди – 3 підходи по 8 повторень (на кожну руку).

Тяга гантелі з нижнього положення на одній руці – 3 підходи по 12 повторень (на кожну руку).

Тяга гантелей в нахилі – 3 підходи по 12 повторень.

Ось вам, хлопці, приголомшливе тренування для грудей і спини. Дайте мені знати, якщо у вас виникнуть будь-які питання, пов'язані з тренуванням. Поділіться і збережіть це тренування, якщо вам або вашому другу потрібна допомога в нарощуванні м'язів.

Напишіть мені в DM слово "Muscle", щоб отримати додаткову інформацію про коучинг.