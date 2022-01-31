Як накачати сталеві біцепси за допомогою усього трьох вправ

Ми продовжуємо підкидувати тобі ідеї, які допоможуть побудувати тіло мрії. Цього разу зосередимо нашу увагу на біцепсах. Їх ми пропонуємо накачати за допомогою кількох вправ.

Ними поділився фітнес-тренер Деніел Ентоні. Особливість цього тренування полягає в тому, що для його виконання тобі необхідні лише гантелі. Тож ти можеш виконувати його як у тренажерному залі, так і вдома.

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Як накачати сталеві біцепси – комплекс вправ

Перед виконанням цих вправ ми наполегливо рекомендуємо розім'ятися. Розігріті м'язи не лише краще ростуть, а й менш піддаються ризику травматизму. А це означає, що ти зможеш не ставити на паузу тренування.

1. Згинання рук зі статичним утримуванням

Задача: тобі необхідно виконати 4 підходи по 10 повторень на кожну руку.

2. Удари молота зі статичним утримуванням

Задача: цю вправу теж потрібно виконати у 4 підходах, але вже по 12 повторень на кожну руку.

3. Почерговий зворотний підйом гантелей

Задача: варто виконати 3 підходи по 10 повторень на кожну руку.

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

Важливо розуміти, що гантелі не мають бути ані надто легкими, ані надто важкими для тебе. Але ти однозначно повинен відчувати опір під час кожного повторення. Лише таким чином можна буде досягнути бажаного результату.

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Особливість цього комплексу вправ полягає в тому, що його можна виконувати як суперсет, або додати до свого звичного тренування. Тож не полінуйся працювати над своїм тілом, удосконалюючись з кожним днем!

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Текст публікації Деніела Ентоні:

Вправа 1: Згинання рук з гантелями зі статичним утримуванням – 4 підходи по 10 повторень на кожну руку.

Вправа 2: Згинання рук з гантелями у формі молота зі статичним утримуванням – 4 підходи по 12 повторень на кожну руку.

Вправа 3: Почергові зворотні згинання рук з гантелями – 3 підходи по 10 повторень на кожну руку.