Как накачать стальные бицепсы с помощью всего трех упражнений

Мы продолжаем подбрасывать тебе идеи, которые помогут построить тело мечты. На этот раз сосредоточим внимание на бицепсах. Их мы предлагаем накачать с помощью нескольких упражнений.

Ими поделился фитнес-тренер Дэниел Энтони. Особенность этой тренировки состоит в том, что для ее выполнения тебе необходимы только гантели. Так что ты можешь выполнять ее как в тренажерном зале, так и дома.

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Как накачать стальные бицепсы – комплекс упражнений

Перед выполнением этих упражнений мы настоятельно рекомендуем размяться. Разогретые мышцы не только лучше растут, но и менее подвержены риску травматизма. А это значит, что ты сможешь не ставить тренировку на паузу.

1. Сгибание рук со статическим удержанием

Задача: тебе необходимо выполнить 4 подхода по 10 повторений на каждую руку.

2. Удары молота со статическим удержанием

Задача: это упражнение тоже нужно проделать в 4 подходах, но уже по 12 повторений на каждую руку.

3. Попеременный обратный подъем гантелей

Задача: следует выполнить 3 подхода по 10 повторений на каждую руку.

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

Важно понимать, что гантели не должны быть ни слишком легкими, ни слишком тяжелыми для тебя. Но ты однозначно должен ощущать сопротивление во время каждого повторения. Только таким образом можно будет добиться желаемого результата.

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Особенность этого комплекса упражнений состоит в том, что его можно выполнять как суперсет, или добавить к своей привычной тренировке. Не поленись работать над своим телом, совершенствуясь с каждым днем!

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Текст публикации Дэниела Энтони:

Упражнение 1: Сгибание рук с гантелями со статическим удерживанием – 4 подхода по 10 повторений на каждую руку.

Упражнение 2: Сгибание рук с гантелями в форме молота со статическим удерживанием – 4 подхода по 12 повторений на каждую руку.

Упражнение 3: Попеременные обратные сгибания рук с гантелями – 3 подхода по 10 повторений на каждую руку.