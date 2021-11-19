Як накачати сталевий прес, не встаючи з підлоги: круті вправи від тренера

Ми не стомлюємося підкидати тобі круті ідеї, які дозволять ставати кращою версією себе вчорашнього. Цього разу зосередимо нашу увагу на вправах, з допомогою яких можна накачати сталевий прес. Гарантуємо, тобі сподобається не лише їх виконання, а й результат.

Комплексом вправ поділився фітнес-тренер Брук Ешбі. Для їх виконання тобі не потрібен жоден інвентар. Ба більше, ти узагалі не вставатимеш з підлоги. Ну, майже не вставатимеш!

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Як накачати сталевий прес – вибуховий комплекс

5 вправ для преса, які можна виконувати без обладнання. Збережіть їх та спробуйте зміцнити свої основні сили,

– зауважив Брук Ешбі.

1. V-подібний підйом: 10 – 12 повторень

Твої руки та ноги зустрічаються разом на рівні пупка. Видихай дорогою вверх і вдихай дорогою вниз.

2. Зворотний кранч: 10 – 12 повторень

Підійми коліна якомога ближче до грудей і подумай про те, щоб "зігнути" хребет.

3. Прогулянка у планці: 4 – 8 повторень

Стань у положення планки та рухайся ліктями вперед, поки не досягнеш свого максимуму. Після цього повернися у вихідне положення. Не розхитуй стегна, тримай їх рівно.

4. Бокова планка: 30 – 60 секунд з кожної сторони

Підійми стегна якомога вище й утримуй їх. Намагайся з усіх сил утримувати свій корпус.

5. Deadbug: 10 повторень з кожної сторони

Протилежності працюють разом. Права рука та ліва нога поєднуються та разом опускаються. Після цього берися за ліву руку та праву ногу.

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

Цей комплекс вправ може бути як суперсетом, так і доповненням до твого звичного тренування преса. Головна задача – виконувати кожне повторення максимально якісно та не лінуватися ставати кращою версією себе вчорашнього.

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Текст публікації Брука Ешбі:

5 вправ для преса, які можна виконувати без обладнання. Збережіть їх та спробуйте зміцнити свої основні сили!

1. V-up. Ваші руки та ноги зустрічаються разом на рівні пупка. Видихайте вгорі та вдихайте внизу. Спробуйте 10 – 12 повторень.

2. Зворотний кранч. Підніміть коліна якомога ближче до грудей і подумайте про те, щоб "скрутити" хребет. Спробуйте 10 – 12 повторень.

3. Прогулянка в планці. Станьте у планку та йдіть ліктями вперед, поки не досягнете своєї межі, а потім поверніться. Не розгойдуйте стегна, тримайте їх рівно. Спробуйте 4 – 8 повторень.

4. Бічна планка. Підніміть стегна якомога вище до стелі та утримуйте їх по 30 – 60 секунд з кожного боку.

5. Deadbug. Протилежності працюють разом. Права рука та ліва нога з'єднуються і разом опускаються. Зробіть по 10 повторень із кожного боку.

Спробуйте!