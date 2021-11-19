Как накачать стальной пресс, не вставая с пола: крутые упражнения от тренера

Мы не устаем подбрасывать тебе крутые идеи, позволяющие становиться лучшей версией себя вчерашнего. На этот раз сосредоточим наше внимание на упражнениях, с помощью которых можно накачать стальной пресс. Гарантируем, тебе понравится не только их исполнение, но и результат.

Комплексом упражнений поделился фитнес-тренер Брук Эшби. Для их выполнения тебе не нужен ни один инструмент. Более того, ты вообще не будешь вставать с пола. Ну, почти не будешь вставать!

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Как накачать стальной пресс – взрывной комплекс

5 упражнений для пресса, которые можно выполнять без оборудования. Сохраните их и попытайтесь укрепить свои основные силы,

– заметил Брук Эшби.

1. V-образный подъем: 10 – 12 повторений

Твои руки и ноги встречаются вместе на уровне пупка. Выдыхай по дороге вверх и вдыхай по дороге вниз.

2. Обратный кранч: 10 – 12 повторений

Подними коленки как можно ближе к груди и подумай о том, чтобы "согнуть" позвоночник.

3. Прогулка в планке: 4 – 8 повторений

Стань в положение планки и двигайся локтями вперед, пока не достигнешь своего максимума. После этого вернись в исходное положение. Не раскачивай бедра, держи их ровно.

4. Боковая планка: 30 – 60 секунд с каждой стороны

Подними бедра как можно выше и удерживай их. Старайся изо всех сил удерживать свой корпус.

5. Deadbug: 10 повторений с каждой стороны

Противоположности работают вместе. Правая рука и левая нога сочетаются и вместе опускаются. После этого берись за левую руку и правую ногу.

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

Этот комплекс упражнений может быть как суперсетом, так и дополнением к твоей привычной тренировке пресса. Главная задача – выполнять каждое повторение максимально качественно и не лениться становиться лучшей версией себя вчерашнего.

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Текст публикации Брука Эшби:

5 упражнений для пресса, которые можно выполнять без оборудования. Сохраните их и попытайтесь укрепить свои основные силы!

1. V-up. Ваши руки и ноги встречаются вместе на уровне пупка. Выдыхайте вверху и вдыхайте снизу. Попробуйте 10 – 12 повторений.

2. Обратный кранч. Поднимите колени как можно ближе к груди и подумайте о том, чтобы "свернуть" позвоночник. Попробуйте 10 – 12 повторений.

3. Прогулка в планке. Встаньте в планку и идите локтями вперед, пока не достигнете своего предела, а затем вернитесь. Не раскачивайте бедра, держите их ровно. Попробуйте 4 – 8 повторений.

4. Боковая планка. Поднимите бедра повыше к потолку и удерживайте их по 30 – 60 секунд с каждой стороны.

5. Deadbug. Противоположности работают вместе. Правая рука и левая нога соединяются и вместе опускаются. Сделайте по 10 повторений с каждой стороны.

Попытайтесь!