Як накачати сталевий прес усього за 4 хвилини на день
Джерело:інстаграм Остіна Ґраветта
Потрібно визнати, що сучасний ритм життя доволі шалений. Тож не дивно, що багатьом дуже складно знайти кілька годин, які можна було б цілком і повністю присвятити тренуванням. Але це не означає, що потрібно відмовитися від роботи над своїм тілом.
До твоєї уваги простий, але ефективний комплекс вправ, яким поділився фітнес-тренер Остін Ґраветт. З його допомогою ти зможеш працювати над своїм пресом, витрачаючи мало часу. Як щодо того, щоб приділяти цій зоні бодай 4 хвилини на день? Віримо, стільки у тебе точно знайдеться.
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Пора поговорити про 4 кроки у 4-хвилинному тренуванні на прес, яке оживить твою домашню рутину. Не соромся використовувати свого улюбленця, якщо хочеш,
– жартома написав Остін, який займається поруч зі своїм малим псом.
Як накачати прес за 4 хвилини на день
- Підйом ніг з перехрещуванням
- Морська зірка з дотягуванням руки до протилежної ноги
- Підйом ніг вгору
- Російський твіст з V-підйомом
Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:
Особливість цього комплексу полягає не лише в заощадженні часу, а й в тому, що його можна додавати до свого звичного тренування. Якщо ж ти тільки взявся за роботу над собою, то 4 хвилини фізичної активності на день однозначно позитивно повпливають на тебе, і ти вже не захочеш зупинятися.
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Текст публікації Остіна Ґраветта:
Пора поговорити про 4 кроки у 4-хвилинному тренуванні на прес, яке оживить твою домашню рутину. Не соромся використовувати свого улюбленця, якщо хочеш.
Підйом ніг з перехрещуванням
Морська зірка з дотягуванням руки до протилежної ноги
Підйом ніг вгору
Російський твіст з V-підйомом