Вибухове тренування верхньої частини тіла: вправи, які зроблять тебе сильнішим

25 липня 2021 , 17:37
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Ніка Волкера

Робота над власним тілом – процес, якому немає кінця. Тож ми продовжуємо регулярно підкидати для тебе круті вправи, які допоможуть отримати омріяний рельєф і фактуру. Цього разу лови потужні вправи від фітнес-тренера Ніка Волкера, спрямовані на верхню частину тіла. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього!

Фітнес-тренер Нік Волкер знається на тому, що потрібно робити, щоб побудувати міцне та фактурне тіло. Ба більше: він ще й з радістю ділиться вправами, які допоможуть кожному наростити омріяний рельєф. Тож лови круті вправи для верхньої частини тіла та гайда працювати над собою!

Варте уваги Територія свободи: що купити рідним і друзям у Duty Free

Вибухове тренування верхньої частини тіла

  • Ціль: плечі / груди / трицепс / ядро

"Міксування тренування шляхом зміни схем повторень не лише допоможе зробити їх інтенсивнішими, а й кине виклик самому собі. Зосередься на контролі та стисненні під час цього тренування для досягнення найкращих результатів", – закликає Нік Волкер.

  1. Запусти секундомір.
  2. Виконай 10 повторень усіх трьох рухів, після цього виконай 9 повторень, 8 повторень і так далі, аж до 1 повторення.
  3. Відпочивай якомога менше, але стільки, скільки потрібно.

Які вправи слід виконати:

  • Підйом гантель вгору та жим.
  • Відтискання на похилій лаві на одній руці (вважається, як повне повторення після кожної руки)
  • Відкидання на трицепс високою планкою (ця вправа також "підпалює" твій корпус)

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи від Ніка Волкера:

  • Порада від тренера: для початку берися за легші гирі, щоб не надто навантажувати себе. А також не забувай отримувати задоволення від процесу!

Візьми на озброєння комплекс вправ Ніка Волкера, щоб стати кращою версією себе вчорашнього. Гайда працювати над власним тілом і не відкладати на завтра те, що можна і треба зробити уже сьогодні!

Тобі сподобається Вибухове HIIT-тренування, яке прокачає твоє тіло: комплекс вправ від тренера

Автор: Назарій Лазур