Вибухове тренування верхньої частини тіла: вправи, які зроблять тебе сильнішим
Джерело:інстаграм Ніка Волкера
Робота над власним тілом – процес, якому немає кінця. Тож ми продовжуємо регулярно підкидати для тебе круті вправи, які допоможуть отримати омріяний рельєф і фактуру. Цього разу лови потужні вправи від фітнес-тренера Ніка Волкера, спрямовані на верхню частину тіла. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього!
Фітнес-тренер Нік Волкер знається на тому, що потрібно робити, щоб побудувати міцне та фактурне тіло. Ба більше: він ще й з радістю ділиться вправами, які допоможуть кожному наростити омріяний рельєф. Тож лови круті вправи для верхньої частини тіла та гайда працювати над собою!
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Вибухове тренування верхньої частини тіла
- Ціль: плечі / груди / трицепс / ядро
"Міксування тренування шляхом зміни схем повторень не лише допоможе зробити їх інтенсивнішими, а й кине виклик самому собі. Зосередься на контролі та стисненні під час цього тренування для досягнення найкращих результатів", – закликає Нік Волкер.
- Запусти секундомір.
- Виконай 10 повторень усіх трьох рухів, після цього виконай 9 повторень, 8 повторень і так далі, аж до 1 повторення.
- Відпочивай якомога менше, але стільки, скільки потрібно.
Які вправи слід виконати:
- Підйом гантель вгору та жим.
- Відтискання на похилій лаві на одній руці (вважається, як повне повторення після кожної руки)
- Відкидання на трицепс високою планкою (ця вправа також "підпалює" твій корпус)
Дивися на відео, як правильно виконувати вправи від Ніка Волкера:
- Порада від тренера: для початку берися за легші гирі, щоб не надто навантажувати себе. А також не забувай отримувати задоволення від процесу!
Візьми на озброєння комплекс вправ Ніка Волкера, щоб стати кращою версією себе вчорашнього. Гайда працювати над власним тілом і не відкладати на завтра те, що можна і треба зробити уже сьогодні!
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