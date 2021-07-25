Взрывная тренировка верхней части тела: упражнения, которые сделают тебя сильнее
Источник:инстаграм Ника Волкера
Работа над собственным телом – процесс, которому нет конца. Поэтому мы продолжаем регулярно подбрасывать для тебя крутые упражнения, которые помогут получить желанный рельеф и фактуру. На этот раз лови мощные упражнения от фитнес-тренера Ника Волкера, направленные на верхнюю часть тела. Айда становиться лучше версии себя вчерашнего!
Фитнес-тренер Ник Уолкер знает толк в том, что нужно делать, чтобы построить крепкое и фактурное тело. Более того: он еще и с радостью делится упражнениями, которые помогут каждому нарастить желанный рельеф. Поэтому лови крутые упражнения для верхней части тела и айда работать над собой!
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Взрывная тренировка верхней части тела
- Цель: плечи / грудь / трицепс / ядро
"Микширование тренировки путем изменения схем повторений не только поможет сделать их более интенсивными, но и бросит вызов самому себе. Сосредоточься на контроле и сжатии во время этой тренировки для достижения лучших результатов", – призывает Ник Волкер.
- Запусти секундомер.
- Выполни 10 повторений всех трех движений, после этого выполни 9 повторений, 8 повторений и так далее, вплоть до 1 повторения.
- Отдыхай как можно меньше, но столько, сколько нужно.
Какие упражнения следует выполнить:
- Подъем гантель вверх и жим.
- Отжимания на наклонной скамье на одной руке (считается, как полное повторение после каждой руки)
- Освобождение на трицепс высокой планкой (это упражнение также "поджигает" твой корпус)
Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения от Ника Волкера:
- Совет от тренера: для начала берись за легкие гири, чтобы не слишком нагружать себя. А также не забывай получать удовольствие от процесса!
Возьми на вооружение комплекс упражнений Ника Волкера, чтобы стать лучшей версией себя вчерашнего. Айда работать над собственным телом и не откладывать на завтра то, что можно и нужно сделать уже сегодня!
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