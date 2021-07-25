Взрывная тренировка верхней части тела: упражнения, которые сделают тебя сильнее

Работа над собственным телом – процесс, которому нет конца. Поэтому мы продолжаем регулярно подбрасывать для тебя крутые упражнения, которые помогут получить желанный рельеф и фактуру. На этот раз лови мощные упражнения от фитнес-тренера Ника Волкера, направленные на верхнюю часть тела. Айда становиться лучше версии себя вчерашнего!

Фитнес-тренер Ник Уолкер знает толк в том, что нужно делать, чтобы построить крепкое и фактурное тело. Более того: он еще и с радостью делится упражнениями, которые помогут каждому нарастить желанный рельеф. Поэтому лови крутые упражнения для верхней части тела и айда работать над собой!

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Взрывная тренировка верхней части тела

Цель: плечи / грудь / трицепс / ядро

"Микширование тренировки путем изменения схем повторений не только поможет сделать их более интенсивными, но и бросит вызов самому себе. Сосредоточься на контроле и сжатии во время этой тренировки для достижения лучших результатов", – призывает Ник Волкер.

Запусти секундомер. Выполни 10 повторений всех трех движений, после этого выполни 9 повторений, 8 повторений и так далее, вплоть до 1 повторения. Отдыхай как можно меньше, но столько, сколько нужно.

Какие упражнения следует выполнить:

Подъем гантель вверх и жим.

Отжимания на наклонной скамье на одной руке (считается, как полное повторение после каждой руки)

Освобождение на трицепс высокой планкой (это упражнение также "поджигает" твой корпус)

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения от Ника Волкера:

Совет от тренера: для начала берись за легкие гири, чтобы не слишком нагружать себя. А также не забывай получать удовольствие от процесса!

Возьми на вооружение комплекс упражнений Ника Волкера, чтобы стать лучшей версией себя вчерашнего. Айда работать над собственным телом и не откладывать на завтра то, что можно и нужно сделать уже сегодня!

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