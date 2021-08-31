Як нарізати хліб і збирати розбите скло: геніальні лайфхаки 1900-х років у фото

Як швидко охолодити вино? Як зібрати розбите скло і не поранитися? Зрештою, як намалювати качку?

Покажемо тобі ще кілька фотоінструкцій, які відповідають на ці та інші цікаві питання. Нагадаємо, малювали їх на коробках від сигар понад 100 років тому!

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Як збирати розбите скло

Буває, скло б'ється. А розбите скло збирати небезпечно – і для дорослих людей, і тим більше для дітей. А ще якщо тварини є в домі...

Коротко кажучи, робиш так: береш вологу ганчірку, і ретельно збираєш нею друзки. А потім її викидаєш.



Збираємо скло / Фото boredpanda

Як чистити черевики

Маєш черевики, але не маєш крему та щітки?

Нічого страшного – можеш сміливо брати лимон (до слова, лимоном ще й багаття можна розпалювати).



Чистимо черевики / Фото boredpanda

Як різати хліб

Якщо ти любиш їсти товсті шматки хліба – не читай це. Але якщо тонкі, то ось порада:

Перед нарізанням буханки занур ніж в окріп (або полий його з чайника), потім акуратно витри – і ріж.



Ріжемо хліб / Фото boredpanda

Як охолоджувати вино

Так, в холодильнику. Але якщо його немає?

Тоді загорни пляшку в рушник і занур на 10 хвилин у холодну воду (краще – під проточну).



Охолоджуємо вино / Фото boredpanda

Як малювати качку

Та не просто так, а не відриваючи олівець від паперу. Описувати не будемо – це треба бачити.

І не думай, що порада непотрібна. Якщо треба вразити дитину – цей лайфхак якраз пасуватиме.



І малюємо качку / Фото boredpanda

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