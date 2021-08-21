Але не сприймай лимон тільки як їжу! Якщо ти не знав, то ми розповімо, а якщо знав, то нагадаємо: за допомогою лимона можна видобути вогонь!

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Видобуваємо іскри з лимона

Коли таке може знадобитися

Ну, скажімо, на пікніку десь у лісі, коли в кишені нема ані запальнички, ані сірників. А натомість у наплічнику завалялися лимон і кілька цвяхів.

Правда, було б добре, щоб частина з них була трохи мідними, а інша – трохи оцинкованими, але то вже деталі.

Навіщо

Річ у тім, що тут співпрацюють хімія та фізика. У багатьох овочах та фруктах є органічні кислоти, які вступають у реакцію з цинком і при цьому виділяють тепло.

Сік плоду у цьому випадку є електролітом, який утримує енергію, а цинкові й мідні вироби є катодом та анодом (шкільний курс фізики, еге ж).



Катод, анод, електроліт – і все це в лимоні / Скриншот із відео NorthSurvival

А зараз, власне, про відео

Воно з'явилося ще у 2016 в ютуб-каналі NorthSurvival, і відтоді набрало понад 25 мільйонів переглядів! У ньому показано таку інструкцію, як розпалити багаття лимоном:

Лимон трохи розминаєш, щоб луснули соковмісні жилки.

Далі в один ряд устромляєш туди оцинковані цвяхи, а у другий десь на відстані у сантиметр – мідні.

Після цього їх з'єднуєш проводом та оголюєш кінці.

От і все – ти зробив невеликий, але цілком робочий акумулятор. І поки в лимоні є сік, він буде продукувати трішки електрики. Якої цілком вистачить, аби видати іскру, і нею вже запалити сухий трут чи тонкий папір.

Користуйся на здоров'я! А от і власне, відео, про яке мовилося:

До чого тут цукор? А от до чого: ми розповідали на Men 24 про хитрі способи використати цукор у поході. Виявляється, ним також можна розпалювати вогонь!