Якщо ти хочеш бути тією людиною, яка вміє сказати "Ні" без грубості чи різкості, то ось кілька ефективних способів ввічливо відхилити прохання чи запрошення. З їхньою допомогою ти зможеш зберігати взаємну повагу. Особливо, коли мовиться про відмову своєму керівнику.

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1. Вдячність

Почни свою відповідь з подяки. Підтвердь прохання людини та вислови вдячність за те, що вона подумала про тебе або розглядає твою кандидатуру для виконання завдання. Наприклад: "Щиро дякую за те, що звернулися до мене з цією пропозицією. Я дуже ціную вашу впевненість у моїх здібностях".

2. Назви причину і будь чесним

Запропонуй коротке і чесне пояснення того, чому ти не можеш виконати прохання. Люди загалом цінують прозорість. Незалежно від того, чи це пов'язано зі щільним графіком, існуючими зобов'язаннями або особистими пріоритетами, щиро поясни причину. Наприклад: "На жаль, у мене є попередні зобов'язання, які я не можу перенести".



Варто бути чесним, коли хочеш відмовитися / Фото prostooleh

3. Використовуй позитивну мову

Формулюй свою відповідь у позитивному світлі. Замість того, щоб зосереджуватися винятково на тому, що ти не можеш зробити, підкресли, що ти можеш зробити, або запропонуй альтернативи. Це продемонструє твою готовність бути корисним, попри поточні обмеження. Наприклад: "Хоча я не можу зробити це прямо зараз, я буду радий розглянути інші способи, як я можу підтримати вас у майбутньому".

4. Використовуй "Я"-висловлювання

Використовуй "Я"-висловлювання, щоб повідомити про своє рішення, зберігаючи при цьому фокус на твоїй власній точці зору. Це допоможе уникнути зневажливого або конфронтаційного звучання. Наприклад, скажи: "Я змушений відхилити запрошення через конфлікт у графіку", а не більш двозначну чи потенційно звинувачувальну заяву.

5. Висловлюй жаль

Визнай, що твоя відмова вплинула на іншу людину, і щиро вислови жаль. Демонстрація емпатії до їхньої ситуації допомагає пом'якшити відмову. Наприклад: "Мені шкода, що я не можу допомогти вам у цьому прямо зараз. Я розумію важливість проєкту і бажаю вам успіхів у пошуку необхідної підтримки".

6. Завершуй на позитивній ноті

Завершуй свою відповідь на позитивній і перспективній ноті. Запевни людину в тому, що ти й надалі зацікавлений у відносинах чи співпраці. Наприклад: "Хоча зараз я не можу взяти участь, я з нетерпінням чекаю на можливість спільної роботи над майбутніми проєктами. Ще раз дякую за увагу до мене".



Варто завершувати розмову на позитивній ноті / Фото Arthur Hidden

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Скористайся цими порадами. З їхньою допомогою ти зможеш відстоювати свої кордони. А щирість та чесність у спілкуванні зі своїм керівником дозволить вам налагодити значно міцніший зв'язок.