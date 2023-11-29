Если ты хочешь быть тем человеком, умеющим сказать "Нет" без грубости или резкости, то вот несколько эффективных способов вежливо отклонить просьбу или приглашение. С их помощью ты сможешь сохранять взаимное уважение. Особенно когда говорится об отказе своему руководителю.

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1. Благодарность

Начни свой ответ с благодарности. Подтверди просьбу человека и вырази благодарность за то, что он подумал о тебе или рассматривает твою кандидатуру для выполнения задания. К примеру: "Искренне спасибо за то, что обратились ко мне с этим предложением. Я очень ценю вашу уверенность в моих способностях".

2. Назови причину и будь честным

Предложи краткое и честное объяснение тому, почему ты не можешь выполнить просьбу. Люди в целом ценят прозрачность. Независимо от того, связано ли это с плотным графиком, существующими обязательствами или личными приоритетами, искренне объясни причину. К примеру: "К сожалению, у меня есть предварительные обязательства, которые я не могу перенести".



Следует быть честным, когда хочешь отказаться / Фото prostooleh

3. Используй положительный язык

Формулируй свой ответ в положительном свете. Вместо того, чтобы сосредотачиваться исключительно на том, что ты не можешь сделать, подчеркни, что ты можешь сделать, или предложи альтернативы. Это продемонстрирует твою готовность быть полезным, невзирая на текущие ограничения. К примеру: "Хотя я не могу сделать это прямо сейчас, я буду рад рассмотреть другие способы, как я могу поддержать вас в будущем".

4. Используй "Я"-высказывание

Используй "Я"-высказывание, чтобы сообщить о своем решении, сохраняя при этом фокус на твоей собственной точке зрения. Это поможет избежать пренебрежительного или конфронтационного звучания. Например, скажи: "Я вынужден отклонить приглашение из-за конфликта в графике", а не более двусмысленное или потенциально обвинительное заявление.

5. Выражай сожаление

Признай, что твой отказ повлиял на другого человека, и искренне выскажи жалость. Демонстрация эмпатии к их ситуации помогает смягчить отказ. К примеру: "Мне жаль, что я не могу помочь вам в этом прямо сейчас. Я понимаю важность проекта и желаю вам успехов в поиске необходимой поддержки".

6. Завершай на положительной ноте

Завершай свой ответ на положительной и перспективной ноте. Увери человека в том, что ты и дальше заинтересован в отношениях или сотрудничестве. К примеру: "Хотя сейчас я не могу поучаствовать, я с нетерпением жду возможности совместной работы над будущими проектами. Еще раз спасибо за внимание ко мне".



Стоит завершать разговор на положительной ноте / Фото Arthur Hidden

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Воспользуйся этими советами. С их помощью ты сможешь отстаивать свои границы. А искренность и честность в общении со своим руководителем позволит вам наладить более прочную связь.