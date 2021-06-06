Потрібно змиритися з тим фактом, що у власній оселі немає жодного місця, де можна було б гарантувати безпеку фінансам. Але це не означає, що зберігати їх вдома – не найкраща ідея. Просто потрібно знати місця, куди грабіжники заглядають найчастіше. Саме їх потрібно обходити 10 дорогою.

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5 найгірших місць в оселі для зберігання грошей

1. Під матрацом

Під матрацом, ймовірно, найгірше місце, де можна сховати гроші або щось цінне. Це місце стало настільки попсовим, що злодії залюбки переривають матраци та подушки, рвуть оббивку.

Що стосується зберігання грошей під матрацом, то у цьому є певна логіка. Згадай, як ти їздив плацкартом у поїзді. Дуже сумніваємося, що цінні речі ти просто повісив на виду у всіх. Найчастіше в таких випадках ми намагаємося покласти рюкзак біля голови, щоб відчути, коли він може "захотіти" утекти.



Зберігати гроші та цінні речі під матрацом категорично не рекомендуємо / Фото Unsplash

2. Будь-які сумки

Незалежно від місця, ти повинен уникати зберігання грошей у сумках будь-якого типу. Причина тут доволі проста: це полегшує злодіям їхнє транспортування. Це ж стосується всіляких шкатулок і коробок. Усе, що можна швидко та просто підняти і винести, – не найкраще місце для зберігання твоїх грошей. Затямив?

3. Маленький сейф

Запам'ятай раз і назавжди, що сейф повинен бути не лише міцним, а й доволі важким. Це дозволить не винести його в тому випадку, якщо не вдалося відкрити в оселі. Також слід потурбуватися, щоб він був прикріплений до підлоги або стіни.

Але можна трохи ускладнити життя крадіям. Для цього можна придбати хороший і надійний сейф, прибити його до землі, але залишити порожнім. Поки злодії намагатимуться впоратися з ним, є всі шанси, що охорона встигне приїхати або ж сусіди почують підозрілий грюкіт у помешканні.



Легкі та ненадійні сейфи – погане місце для сховку / Фото Pinterest

4. У шухлядах

Ще одне місце, яке, на думку багатьох, залишиться непоміченим для злодіїв. Але це не так. Насправді люди зберігають цінні речі у шухлядах для спідньої білизни, адже думають, що у їхніх трусах ніхто ритися не буде. Але злодії – не ніхто. І вони з радістю перериють кожну полицю та шухляду в пошуках грошей і цінних речей.

5. За картиною

Цей кіноштамп став причиною не одного пограбування. Часто люди влаштовують секретні ніші за картинами. Мовляв, її не видно, то й ніхто нічого не поцупить. Але злодії мислять дещо інакше. Та й досвід у них явно більший. Тому варто забути раз і назавжди про цей сховок.



За картинами теж не варто ховати свої гроші / Фото Unslash

Бонус: в бачку унітаза

Це ще один сховок, шалено популярний у фільмах. Насправді ж, експерти рекомендують нічого не ховати у бачку унітаза. По-перше, пакет може намокнути. По-друге, грабіжники 100 відсотків перевірять, чи не сховав ти щось усередині.

Де зберігати гроші?

Є різні варіанти для зберігання грошей вдома. Один з них – покласти гроші до пакета та приклеїти до дна кухонної мийки. Також можна зробити фейкове дно у шухляді для дитячих іграшок. Як правило, туди злодії заглядають не надто охоче.

Також гроші можна тримати у пакеті у морозилці між м'ясом і всілякими заготовками. Можна їх замаскувати під одну з коробок з харчами. Але слід бути максимально обережним, щоб не викинути її через протермінування.

Непоганим варіантом може бути старий комп'ютер або будь-який пристрій, який більше нагадує сміття. Головне – не забути, де ти сховав свої гроші, щоб хтось з волоцюг не зірвав справжній джекпот!

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