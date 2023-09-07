Не обязательно быть богатым или миллионером, чтобы делать больше со своими деньгами. Но ты должен знать, как о них заботиться, получать от них максимум пользы и анализировать затраты. Чтобы убедиться, что все, на что ты их тратишь, действительно приносит пользу и стоит.

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И забота о деньгах не означает, что ты не можешь иногда себя побаловать или что ты должен все экономить и жить слишком ограниченно. Это значит, что ты должен быть немного умнее и применять на практике малые и большие действия, имеющие значение в соответствии с твоими возможностями.

1. Они бережливы

Википедия описывает бережливость как "качество быть рассудительным, пассивным, бережливым и экономным в использовании ресурсов". Это не значит, что ты должен быть чрезвычайно жестким в своих расходах или что ты не можешь покупать что-нибудь дорогое время от времени. Но это значит, что ты должен тратить умеренно, без излишеств и всегда думать о сбережениях, даже если это будет в небольших количествах.

Речь идет о том, чтобы не тратить как миллионер, даже если ты им являешься, а думать о своем будущем.

2. Относись к расходам как к инвестициям

Когда ты думаешь о расходах как об инвестициях, ты думаешь о выгоде, риске, о том, что этот продукт, предмет одежды или опыт может означать для твоей жизни и для твоей экономики. И это может побудить тебя принимать лучшие решения и избегать тех, которые не слишком хороши.



Мелкие расходы – действительно большие расходы / Фото Drobot Dean

Это заставит тебя остановиться на мгновение и задуматься над тем, действительно ли тебе нужно то, что ты хочешь купить. Или это просто временная вещь, которая тебе не так уж нужна и которую ты не так уж хочешь.

3. Следи за "незначительными" затратами

Веришь или нет, но мелкие затраты могут нанести больше вреда, чем ты думаешь. Потому что это затраты, которые производятся без особых раздумий, и которые, когда их подсчитать, могут превратиться в значительную сумму.

Согласно программе CNBC Make It, миллионеры не тратятся на такие вещи, как сетевые кафе или еду, которую они могут приготовить дома. Они ведь знают, что значительно дешевле сделать это самостоятельно.

К примеру, если ты покупаешь кофе за 50 гривен ежедневно, в конце месяца ты потратишь около 1 500 гривен, и если ты будешь тратить эти деньги ежемесячно, в конце года ты потратишь около 18 000 гривен, которые ты мог бы сэкономить для чего-нибудь более важного.

Обратим внимание! Это может быть и не кофе. Но, скорее всего, у тебя есть определенная статья расходов, которая тоже не столь важна и вытягивает немало денег. Возможно, это обед в кафе у работы или что-то в этом роде.

4. Веди бюджет

Составлять бюджет очень важно, поскольку это помогает тебе знать, какие твои доходы и расходы, приоритетные (например, электроэнергия, вода и газ), и что у тебя "осталось" в конце месяца, что ты мог бы сэкономить.

Это тоже поможет тебе определить расходы, которые ты можешь сократить. Или, если у тебя есть возможность побаловать себя, не чувствуя при этом вины и не разрушая свои счета.



Начни наконец-то вести свой бюджет / Фото wirestosk

5. Они знают собственные риски

По данным SmallBizClub, руководители, как правило, упорно трудятся над своим финансовым интеллектом (что также помогает им быть психологически сильными). И в рамках этого они делают все возможное, чтобы знать свои собственные риски, личные и специфические для них.

Это то, что они делают со своим бизнесом, но они также могут делать это и с собой, определяя "искушения", вещи и время, когда они склонны к перерасходам, или сфере своей жизни, которые приводят к потере денег. Например, когда они едут на выходные и платят за все картой, избегая лимита, или когда они не готовятся к поездкам заранее и в итоге тратят больше, чем ожидали.

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Воспользуйся этими советами. С их помощью ты сможешь изрядно сэкономить, не заставляя отказываться от всего на свете.