Багато експертів наголошують на тому, що сніданок – найважливіший прийом їжі. Мовляв, він активізує метаболізм, допомагає набиратися енергії та відчути задоволення. Але ми часто перетворюємо корисний сніданок на шкідливий. Тож ми пройдемося поширеними помилками, яких слід уникати кожному!

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Помилки під час сніданку, які можуть вплинути на твою фігуру

1. Відмова від сніданку

Ти шанувальник інтервального голодування? Тоді ти можеш відкласти їжу на вечір, а не починати з неї день. Однак сніданок також допомагає:

регулювати почуття голоду,

стимулює метаболізм,

запобігає споживанню занадто великої кількості калорій протягом дня.

Сніданок повинен дати тобі достатньо енергії на день. Тож це чудовий привід почати день зі здорової їжі. Збалансований і здоровий сніданок дозволить почуватися бадьорим протягом дня, а також не хвилюватися за свою фігуру.

2. Ти їси надто швидко

Намагаєшся за 5 хвилин запхати в себе їжу? Саме такий підхід до споживання їжі може стати причиною до швидкого переїдання.

Якщо ти не знав, то для отримання мозком сигналу про ситість потрібно зачекати 20 хвилин. Тож швидке споживання їжі стає причиною того, що у твоєму шлунку опиняється значно більше харчів, ніж йому потрібно.



Навчися снідати без поспіху, смакуючи кожен шматок їжі / Фото Unsplash

3. Ти забуваєш про білок

Дослідження показали, що додавання білка до кожного прийому їжі може полегшити нарощування м'язової маси. Відсутність білка у сніданку може призвести до того, що рівень цукру в крові вийде з-під контролю. Тому можеш додати до свого раціону грецький йогурт, авокадо, бобові, сир.

4. Відмовся від знежирених продуктів

Продукти, які продаються з позначкою "знежирений", можуть містити дуже багато калорій і надзвичайно мало білка. Ба більше, вони не роблять твій сніданок збалансованим, а також не містять достатньо живильних речовин, необхідних для твого здоров'я. А ще вони підвищують ймовірність того, що ти захочеш попоїсти через годину, якщо не швидше.



Знежирені продукти можуть містити значно більше калорій / Фото Unsplash

5. Ти їси фасовані продукти

Якщо ти проспав, то для сніданку годиться буквально що завгодно. Лиш би заспокоїти свій шлунок, який виспівує з самісінького ранку. Тож не дивно, що іноді під руку потрапляють наїдки в упаковках. І від них ми б теж рекомендували відмовитися. По-перше, більшість з них можуть містити багато натрію або цукру, що може призвести до збільшення жирових відкладень. По-друге, упаковані продукти зазвичай дають дуже мало енергії, а також майже не містять важливих поживних речовин.

6. Кава з високим вмістом цукру

Твій сніданок часто містить каву з молоком і пристойною порцією цукру? Тоді це може бути причиною того, що ти знову почуваєшся голодним через кілька хвилин. Тож, якщо ти не можеш відмовитися від цього напою, віддай перевагу варіанту без цукру й усіляких добавок.

Не любиш пити просто каву? Тоді додай до неї спеції. Це дозволить розкрити її аромат і смак по-новому.



Спробуй відмовитися від кави з цукром і сиропами / Фото Unsplash

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Прислухайся до цих порад, щоб сніданок приносив тобі максимум користі. Він не лише зарядить тебе енергією для нових звершень, а й дозволить підтримувати своє тіло в ідеальній формі.