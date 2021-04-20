Як не варто одягатися на перше побачення: 5 поширених чоловічих помилок

Перше враження надзвичайно важливе. А для чоловіків це вдвічі важливіше, адже жінки надзвичайно уважні до деталей. Тож потрібно продумати усе до найменших дрібниць, коли ти готуєшся до першого побачення. А ми спробуємо тобі допомогти уникнути поширених помилок.

Звичайно ж, ці помилки не означають, що панянка тобі не дасть другого шансу. Але ми все ж хотіли б, щоб не доходило узагалі до питання, пов'язаного з ймовірністю того, що другого побачення не буде. Тож прислухайся до цих порад.

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1. Носіння неправильного одягу

Помилка в офісі, в повсякденному житті та на першому побачення. Головне, щоб одяг мав добрий вигляд. Це і про ідеальну посадку. І про його чистоту. І про те, щоб не було жодних дірок. Винятком можуть бути отвори, задумані виробником.

Якщо ти не впевнений у тому, у що вбратися – віддай перевагу стилю smart-casual. Просто поєднай джинси та сорочку, а також доповни їх зручним взуттям. Кросівки, якщо вони не спортивні, теж можуть підійти.



Не весь одяг однаково доречний для першого побачення / Фото Unsplash

2. Вибір неправильного одягу для заходу або погоди

Якщо ви, наприклад, вибралися на перше побачення у парк, то не зовсім доречно буде вбиратися у костюм. Це виглядатиме щонайменше дивно. Також варто орієнтуватися на погодні умови. Якщо ви плануєте гуляти до глибокої ночі, то не варто покладатися лише на тоненьку сорочечку. Ти повинен мислити стратегічно. Пам'ятай про те, що своїм жакетом можна буде зігріти панянку, якщо вона змерзне. А от знімати з себе останню сорочку – не найкраща ідея.

3. Носиш старий або порваний одяг

Якщо у тебе є щаслива сорочка, в якій ти уже кілька років ходиш на побачення, то пора нарешті з нею прощатися. Уникай вбрання, яке виглядає занадто старим. Те ж стосується понищеного одягу та взуття. До слова, на взуття панянка зверне особливу увагу. Тож воно повинне бути чистим і доглянутим.



Улюблену стару футболку на побачення краще не вдягати / Фото Unsplash

4. Одягаєшся напоказ

Ще один смертний гріх – вбиратися для вихваляння. Не потрібно витягати з шафи геть увесь свій брендовий одяг, який буквально викрикає всілякими логотипами. Це щонайменше некрасиво. Те ж стосується масивних аксесуарів, а також вбрання надто яскравих кольорів. Краще віддати перевагу базовому одягу, який не надто привертатиме до себе увагу.

5. Ти розстібаєш сорочку

Ми не рекомендуємо розстібати понад два ґудзики на своїй сорочці. Як би тобі не було спекотно, краще тримати себе у руках. Не дозволяй килимові на грудях зіпсувати враження про тебе. А також пам'ятай про те, що побачення – не просто прогулянка з хорошою знайомою. Тож спробуй бути бодай трішки стриманішим.

Бонус: Вибираєш надто простий одяг

Не варто забувати, що побачення – особлива зустріч. Тож не варто на нього вбиратися так, наче ти вийшов у сусідній магазин по пиво. Це буде щонайменше дуже дивно, враховуючи той факт, що твоя супутниця однозначно підготується до побачення.



Не весь повсякденний одяг підходить для побачення / Фото Unsplash

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Наостанок рекомендуємо обговорити формат першого побачення. Це дозволить вам обом одягнутися стильно та відповідати ситуації. Якщо ж ніяких ідей нема, то ти можеш сміливо віддавати перевагу стилю smart-casual. Не прогадаєш!