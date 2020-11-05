Ти, мабуть, чув про стиль смарт-кежуал. Але не до кінця розумієш, що ж воно таке та з чим його їсти. Ми у новому матеріалі на Men 24 спробуємо розібратися у smart-casual, а також дамо тобі кілька порад, які допоможуть почуватися стильно та комфортно щодня!

Smart-casual може підкреслити твій стиль, а також почуватися максимально комфортно у будь-яких умовах. Men 24 розповідає, що таке смарт-кежуал, а також ділиться кількома порадами, які допоможуть правильно підібрати одяг.

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Що таке smart-casual?

Почнімо з того, що слово SMART у цьому випадку означає те ж, що і в більшості інших. Тут воно натякає на інтелектуальну складову твого образу. Тож одяг повинен мати ознаки розумності, універсальності та збалансованості. А smart-casual – баланс між строгою класикою, а також розслабленою елегантністю італійського павича.

Смарт-кежуал – змішування костюмного стилю з повсякденним. Але основний акцент робиться саме на приставці "смарт", а не "кежуал".

Smart-casual – стиль, який ідеально підходить не лише для офісу з вільним, все ж з певним дрес-кодом, а й узагалі дуже функціональний стиль на кожен день.



Смарт-кежуал поєднує у собі класичний і повсякденний стилі / Фото pinterest

Одяг, притаманний стилю смарт-кежуал

Тож смарт-кежуал – дещо вільний стиль, тож ти можеш сміливо змінювати атрибути класичного, але без переходу на агресивний повсякденний образ.

Замість брюків можеш замінити на чиноси або однотонні темні джинси ;

можеш замінити на або ; Замість одноколірної білої сорочки можеш вибрати ненав'язливу клітинку або ж смужку ;

можеш вибрати або ж ; Замість формальних оксфордів – лофери ;

– ; Замість піджака – кардиган або класичний светр .

– або . А ще можеш нарешті залишити краватку вдома.



Можеш замість класичної сорочки одягнути білу футболку на довгий рукав / Фото pinterest

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Якщо коротко, то smart-casual можна скласти з класичного базового чоловічого гардеробу. Але є й у смарт-кежуалу низка характеристик, на які тобі варто звернути увагу.

Характеристики гардеробу smart-casual

Базовість;

Стриманість кольорів;

Відсутність агресивних трендів;

Одяг по фігурі;

Легка фактура;

Мінімальний набір індивідуальних аксесуарів.



Смарт-кежуал передбачає стримані кольори та легку фактуру / Фото pinterest

Тож стилісти рекомендують не зловживати кросівками та футболками у смарт-кежуалі. А також потрібно буде використовувати на регулярній основі слово "доречність". Тож твоя задача – об'єктивно оцінити, чи виглядатиме саме цей елемент доречно у твоєму образі. Тож у теорії елементи у спортивному стилі допустимі. До прикладу, білі класичні кросівки замість лоферів або мокасинів. Але не зловживай цим.

До твоєї уваги приклади образів smart-casual

Усі фото з Pinterest

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