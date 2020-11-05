Що таке smart-casual у чоловічій моді: як поєднувати та з чим носити
Ти, мабуть, чув про стиль смарт-кежуал. Але не до кінця розумієш, що ж воно таке та з чим його їсти. Ми у новому матеріалі на Men 24 спробуємо розібратися у smart-casual, а також дамо тобі кілька порад, які допоможуть почуватися стильно та комфортно щодня!
Smart-casual може підкреслити твій стиль, а також почуватися максимально комфортно у будь-яких умовах. Men 24 розповідає, що таке смарт-кежуал, а також ділиться кількома порадами, які допоможуть правильно підібрати одяг.
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Що таке smart-casual?
Почнімо з того, що слово SMART у цьому випадку означає те ж, що і в більшості інших. Тут воно натякає на інтелектуальну складову твого образу. Тож одяг повинен мати ознаки розумності, універсальності та збалансованості. А smart-casual – баланс між строгою класикою, а також розслабленою елегантністю італійського павича.
Смарт-кежуал – змішування костюмного стилю з повсякденним. Але основний акцент робиться саме на приставці "смарт", а не "кежуал".
- Smart-casual – стиль, який ідеально підходить не лише для офісу з вільним, все ж з певним дрес-кодом, а й узагалі дуже функціональний стиль на кожен день.
Смарт-кежуал поєднує у собі класичний і повсякденний стилі / Фото pinterest
Одяг, притаманний стилю смарт-кежуал
Тож смарт-кежуал – дещо вільний стиль, тож ти можеш сміливо змінювати атрибути класичного, але без переходу на агресивний повсякденний образ.
- Замість брюків можеш замінити на чиноси або однотонні темні джинси;
- Замість одноколірної білої сорочки можеш вибрати ненав'язливу клітинку або ж смужку;
- Замість формальних оксфордів – лофери;
- Замість піджака – кардиган або класичний светр.
- А ще можеш нарешті залишити краватку вдома.
Можеш замість класичної сорочки одягнути білу футболку на довгий рукав / Фото pinterest
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Якщо коротко, то smart-casual можна скласти з класичного базового чоловічого гардеробу. Але є й у смарт-кежуалу низка характеристик, на які тобі варто звернути увагу.
Характеристики гардеробу smart-casual
- Базовість;
- Стриманість кольорів;
- Відсутність агресивних трендів;
- Одяг по фігурі;
- Легка фактура;
- Мінімальний набір індивідуальних аксесуарів.
Смарт-кежуал передбачає стримані кольори та легку фактуру / Фото pinterest
Тож стилісти рекомендують не зловживати кросівками та футболками у смарт-кежуалі. А також потрібно буде використовувати на регулярній основі слово "доречність". Тож твоя задача – об'єктивно оцінити, чи виглядатиме саме цей елемент доречно у твоєму образі. Тож у теорії елементи у спортивному стилі допустимі. До прикладу, білі класичні кросівки замість лоферів або мокасинів. Але не зловживай цим.
До твоєї уваги приклади образів smart-casual
Усі фото з Pinterest
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